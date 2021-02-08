Девушка воспользовалась советом против акне из соцсетей и осталась с желтым лицом

Свой бьюти-эксперимент Лорен зафиксировала в коротком видео, которое очень быстро собрало в TikTok тысячи просмотров. «Последние 3 недели у меня была очень плохая кожа: прыщи по всему лицу и линии губ. Я не хотела их выдавливать – это больно, потому решила найти другие способы избавиться от них. Когда я наткнулась на рецепт самодельной маски из куркумы, поняла, что это мой шанс, так как все необходимые ингредиенты уже были на моей кухонной полке», – пояснила она.

Девушка добавила, что, по словам блогеров, данная смесь не только лечила акне, но и обладала омолаживающим свойством, потому она без раздумий нанесла ее на лицо. Однако после того, как смыла самодельную маску, Лорен стала похожа на Луну. Чтобы отмыть желтый пигмент с кожи ей пришлось изрядно постараться – пимент ушел только через 4 дня, потому пришлось некоторое время маскировать желтизну при помощи консилеров и плотной тональной основы.

Фото: depositphotos

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