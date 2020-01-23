«Девушка-весна»: 48-летняя Кристина Орбакайте выглядит юной на новой фотографии с нежным макияжем и локонами

«Кристи 🔥🔥🔥 принцесса 👑 ты наша весенняя», «Все такая же красавица», «С каждым годом Кристина все нежнее, моложе и женственнее становится», «Девушка-весна», «Еще какая Весна! Платьице очень красивое», «Какие оборочки симпатичные», «Какой милый наряд», «От Диор?», «Молодец правда так держать красиво выглядишь», «Красотка», «Богиня», «Цветочек», «Березка», «Красота невероятная», — комментируют восхищенные поклонники.