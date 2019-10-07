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«Девушка в фонтане»: 37-летняя Вера Брежнева взбудоражила Сеть идеальной фигурой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой

Фото Веры Брежневой в мокром платье вызвало бурю комментариев.

Фотографии, которыми делится Вера Брежнева в своем Instagram-аккаунте, неизменно вызывают оживленные дискуссии. «"Хорошо, когда хорошо".... или "Девушка в фонтане"», — подписала она очередной кадр.

«Вы — богиня! Человек своего дела! Видно, что Вы реально кайфуете от эмоций людей вокруг и от себя тоже — и это прекрасно! Плюйте на завистников и сплетников, поклонники ждут новых хитов», «Опять идеальная) да что это такое. Ну, Вера», «Возможно, вы смогли бы сыграть характерную роль в кино. Мне кажется, что у вас есть начинка», «Верочка , это про Космос!!!!», «Все певицы, как люди, а Вера — БОГИНЯ», — комментируют восхищенные подписчики.

«Все было хорошо пока вы пели», «Вера, я вас так обожаю, но коленки, я и сама парюсь иногда из-за своих, на фото не айс», «Как будто, не можешь насладиться своей неотразимостью, чего-то неуловимого, уходящего. Чего-то, что нельзя потрогать. Может- молодость?» — пытаются уколоть хейтеры.

Фото и видео: instagram

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