«Девушка в фонтане»: 37-летняя Вера Брежнева взбудоражила Сеть идеальной фигурой

«Вы — богиня! Человек своего дела! Видно, что Вы реально кайфуете от эмоций людей вокруг и от себя тоже — и это прекрасно! Плюйте на завистников и сплетников, поклонники ждут новых хитов», «Опять идеальная) да что это такое. Ну, Вера», «Возможно, вы смогли бы сыграть характерную роль в кино. Мне кажется, что у вас есть начинка», «Верочка , это про Космос!!!!», «Все певицы, как люди, а Вера — БОГИНЯ», — комментируют восхищенные подписчики.

«Все было хорошо пока вы пели», «Вера, я вас так обожаю, но коленки, я и сама парюсь иногда из-за своих, на фото не айс», «Как будто, не можешь насладиться своей неотразимостью, чего-то неуловимого, уходящего. Чего-то, что нельзя потрогать. Может- молодость?» — пытаются уколоть хейтеры.