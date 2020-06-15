Девушка уверяет, что вылечила серьезное акне при помощи тонального крема всего за 2 недели

Девушка считает, что причиной возникновения у нее акне в подростковом возрасте стала генетическая предрасположенность в сочетании с неправильно подобранным уходом, недостаточным очищением кожи и злоупотреблением декоративной косметикой. Однако переходный возраст закончился, а прыщи так и остались с ней. Из-за этого девушка постоянно чувствовала себя недостаточно красивой и очень неуверенной в себе. Люди смеялись ей в лицо и шептались за спиной о ее коже. Дошло до того, что Дейзи не могла выйти из дома без толстого слоя декоративной косметики на лице. Все ее парни редко видели ее с кожей без грима.

В попытках избавиться от акне девушка попробовала стать вегетарианкой, исключила сахар, это помогло, но не очень сильно. Врачи назначили ей антибиотики, противозачаточные таблетки, кремы и мази, а также роаккутан – эффективный препарат против акне с огромным количеством побочных эффектов, из-за которых Дейзи не смогла принимать его долго. О своих проблемах с кожей она рассказывала в Instagram, и один из подписчиков посоветовал ей попробовать тональный крем, в составе которого бла кора нордической березы. Мама Дейзи заказала ей всю линейку средств, включающую помимо тонального средства праймер и пудру, и девушка начала ими пользоваться, чтобы замаскировать проблему. Каково же было ее удивление, когда через полмесяца состояние ее кожи заметно улучшилось. Прыщи стали меньше, выровнялся рельеф кожи, воспаления стали не такими сильными. «Я вижу, что эти средства не только уменьшили акне, но и улучшили качество моей кож и ее сопротивляемость болезни. Мой парень отметил, какой мягкой и сияющей она теперь выглядит», – рассказала Дейзи.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!