Девушка увеличила грудь и получила депрессию вместо избавления от комплексов

«Я хотела операцию изначально, потому что я кормила грудью двух своих детей, и она потеряла всю эластичность и объем», — объяснила Мейнард. Она решилась на маммопластику в 2013 году и с тех пор стала гораздо больше комплексовать из-за некрасивой груди, чем до операции. Дело в том, что женщина попала в руки к неопытному хирургу, и, по ее словам, он сделал слишком большой карман на левой груди, потому имплантат мог двигаться, и визуально была заметна разница в размере.

Героине потребовалось 7 лет, чтобы решиться на еще одну операцию по коррекции работы непрофессионала. Об этом сообщается на сайте издания Мanchester Еvening News. На этот раз Лия серьезно подготовилась и долго выбирала хирурга, которому смогла бы довериться. «Вторая операция изменила мою жизнь. Я начала чувствовать себя лучше и стала очень счастлива. Теперь у меня есть душевное спокойствие, не только с эстетической стороны, но и от знания, что мое тело здорово», — высказалась Лия Мейнард.