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Девушка увеличила грудь и получила депрессию вместо избавления от комплексов

Лия Мейнард после рождения двух детей стала комплексовать по поводу своей изменившейся в результате кормления груди. После долгих раздумий героиня материала решилась на преображение зоны декольте и обратилась за помощью к пластическим хирургам. Лия считала и надеялась, что новая грудь вернет ей былую уверенность в себе. Однако ей не повезло и после неудачной работы хирурга девушка и вовсе впала в депрессию.
Девушка увеличила грудь и получила депрессию вместо избавления от комплексов

«Я хотела операцию изначально, потому что я кормила грудью двух своих детей, и она потеряла всю эластичность и объем», — объяснила Мейнард. Она решилась на маммопластику в 2013 году и с тех пор стала гораздо больше комплексовать из-за некрасивой груди, чем до операции. Дело в том, что женщина попала в руки к неопытному хирургу, и, по ее словам, он сделал слишком большой карман на левой груди, потому имплантат мог двигаться, и визуально была заметна разница в размере.

Героине потребовалось 7 лет, чтобы решиться на еще одну операцию по коррекции работы непрофессионала. Об этом сообщается на сайте издания Мanchester Еvening News. На этот раз Лия серьезно подготовилась и долго выбирала хирурга, которому смогла бы довериться. «Вторая операция изменила мою жизнь. Я начала чувствовать себя лучше и стала очень счастлива. Теперь у меня есть душевное спокойствие, не только с эстетической стороны, но и от знания, что мое тело здорово», — высказалась Лия Мейнард.

Фото: freepik.com

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