Девушка тратит больше миллиона рублей ежегодно, чтобы быть похожей на куклу Барби

Стефани призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что с ранних лет была погружена в мир красоты и эстетической медицины, потому что ее мама и тетя работают косметологами. Первый раз девушка попробовала увеличить губы филлерами в 13 лет, и с тех пор в год на косметологию и пластику она тратит не меньше 14 000£ (около 1 млн 200 тысяч рублей по текущему курсу).

В 13-летнем возрасте Стефани, помимо коррекции губ, также впервые нарастила ресницы, а к 17 годам захотела попробовать и другие процедуры, объяснив свое желание тем, что «ее вдохновляют куклы Bratz, а также Барби и девушки из журнала Playboy». А к 19 годам она уже успела лечь под нож пластических хирургов, чтобы изменить форму носа, который, по словам ее парня, «портил ее красивую внешность», линию челюсти, щеки, брови, подбородок и зубы.