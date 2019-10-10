Девушка тратит больше миллиона рублей ежегодно, чтобы быть похожей на куклу Барби
Стефани призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что с ранних лет была погружена в мир красоты и эстетической медицины, потому что ее мама и тетя работают косметологами. Первый раз девушка попробовала увеличить губы филлерами в 13 лет, и с тех пор в год на косметологию и пластику она тратит не меньше 14 000£ (около 1 млн 200 тысяч рублей по текущему курсу).
В 13-летнем возрасте Стефани, помимо коррекции губ, также впервые нарастила ресницы, а к 17 годам захотела попробовать и другие процедуры, объяснив свое желание тем, что «ее вдохновляют куклы Bratz, а также Барби и девушки из журнала Playboy». А к 19 годам она уже успела лечь под нож пластических хирургов, чтобы изменить форму носа, который, по словам ее парня, «портил ее красивую внешность», линию челюсти, щеки, брови, подбородок и зубы.
Фото: Instagram
В дополнение к этом девушка ежедневно тренируется, чтобы стать обладательницей такой же тонкой талии, как у Барби, носит накладные ресницы и ногти и парики. «Я живу в маленьком шведском городе, – поясняет Стефани, – и всегда любила красоту. И филлеры и ботокс – это лучшее, что произошло со мной. С самого раннего возраста я знала, что хочу быть блондинкой и красивой. С тех пор я многое в себе изменила и не намерена останавливаться».
По словам Мюлик, до операций она себе совсем не нравилась, но по мере изменений ее уверенность в себе росла, но ей еще многое надо поправить в собственной внешности: «Я не знаю сколько раз я делала свои губы, но мне еще предстоит увеличить грудь, сделать бразильскую подтяжку ягодиц и липосакцию, изменить разрез глаз на кошачий, удалить волосы с тела, вставить импланты в щеки и поставить супербелые виниры – в общем, работы очень много».
Уже сейчас шведка тратит на модификации собственной внешности порядка 1200£ в месяц (около 100 тысяч рублей), но, по ее словам, семья не против: «Я знаю, что много трачу на свою зависимость, но стараюсь не выходить за рамки установленного мной же бюджета. А моя семья и друзья не возражают против моих операций – они действительно думают, что, пока я довольна результатами, нет ничего страшного в том, что я меняюсь».
Фото: Instagram
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