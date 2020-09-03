Девушка так ненавидела свою внешность, что решила сделать интимную пластику, как у Барби

Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что за прошедший год более 200 девочек прошли через эту процедуру, около 75% из них были в возрасте до 15 лет, и эти цифры не включают тех, кто сделал операцию в частном порядке. Причем пластические хирурги добавляют, что этот факт во многом связан с уверенностью женщины в своем теле и восприятии ими себя, потому что никто из них не подвергался критике от партнеров или родителей. Многие уверяют, что им с детства не нравился внешний вид их половых губ. Также желание сделать «операцию Барби» связано с ростом популярности онлайн-порно, именно по этой причине Анна чувствовала себя не так, как другие девочки в школе.

«Моим худшим кошмаром было то, что мне приходилось носить купальник в бассейне или ходить на уроки плавания в школе. Мои половые губы выглядят дряблыми, ни одна из других девушек не выглядела так, как у меня. Я рассказала маме, что чувствую, но она только посмеялась надо мной. Тогда я стала искать информацию в Интернете», – говорит Анна и добавляет, что лабиопластика – простой и быстрый выход. Когда девушке исполнилось 18 лет, она устроилась на работу и стала откладывать деньги на операцию – это ее главная мечта, которую она надеется осуществить уже в следующем году.

Фото: pixabay

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