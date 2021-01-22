Девушка скорректировала в салоне форму бровей и наутро едва смогла открыть глаза

Британка осталась довольна полученными результатами, однако через несколько часов ее брови и лоб начали гореть и зудеть, а через два дня она попала в отделение неотложной помощи после того, как ее лицо распухло настолько, что она едва могла открыть глаза. Медсестры заявили, что девушка могла лишиться зрения, так как врачи диагностировали ей химические ожоги, которые были вызваны косметической процедурой. «Это был самый ужасный момент в моей жизни. Мне стало очень страшно, и я начала звать на помощь маму», — пожаловалась Элли.

Медики прописали девушке антигистаминные препараты и промывать раны подсоленной водой. Впоследствии у Элли выпали почти все волоски на бровях. В качестве причин произошедшего британка называет нарушение последовательности процедуры мастером, которая сначала выщипала брови воском, а потом их окрасила, хотя протокол предписывает обратное. Девушка подала в суд на мастера и хочет получить компенсацию в размере 2 тысяч фунтов стерлингов. От возврата денег за процедуру от салона она отказалась.

Фото: depositphotos

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