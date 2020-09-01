Девушка сэкономила на пластике и осталась со шрамами на груди и комками жира на бедрах
Как передает онлайн-портал Daily Mail, Шеннон Дэвис давно мечтала стать обладательницей крутых изгибов, но в Англии эта процедура стоила слишком дорого, потому она решила прооперироваться в Турции. Она обратилась в клинику, которую нашла по рекомендации блогеров. Она решилась сэкономить не только деньги, но и время, потому захотела одновременно и увеличивающую маммопластику, и бразильскую подтяжку ягодиц. После хирургического вмешательства британка очнулась из-за сильнейшей боли, которую была не в силах терпеть. Ее тело будто горело огнем, сосок был фиолетовым, а сама грудь была готова взорваться. Шеннон на протяжении 4 месяцев после операции ходила на перевязки и не могла носить бюстгальтер из-за постоянной боли. Но самое ужасное, что ее грудь за это время обвисла. «Я была совсем недовольна результатами и подтяжки ягодиц. На правом бедре у меня образовался конус из жирового комка, поверхность ягодиц стала неровной, будто покрытой целлюлитом», – пояснила она. В клинике согласились сделать коррекцию, но только через 8 месяцев.
Фото: facebook
В марте 2019 года британка вновь прилетела в Турцию на 3 дня. Однако на сей раз все было еще хуже. После повторной операции ее зад стал еще больше, чем раньше, так как хирург не удалил комки жира, как обговаривалось, а ввел дополнительный, чтобы заполнить неровности. Девушка была так шокирована, что просто не могла смотреть на свое ужасающее отражение в зеркале. «Я просто хотела вернуть свое старое тело. У меня остались ужасные шрамы и почти не осталось уверенности в себе», – пояснила Шеннон, добавив, что в ответ на все ее жалобы в соцсетях администраторы клиники просто заблокировали ее. Шеннон хотела исправить все в Британии, но ей отказали, так как в стране бразильская подтяжка ягодиц считается незаконной.
«Я хотела пышную фигуру, а осталась с бугристой попой и очень широкими бедрами, потому что жир, который ввели мне в ягодицы, просочился и по всей поверхности ног. А на груди у меня ужасные шрамы. Я сожалею о том, что сделала операцию. Теперь мне приходится покупать одежду на 3 размера больше обычного, чтобы скрыть все это безобразие», – пояснила девушка.
Фото: depositphotos, facebook
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