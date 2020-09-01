Девушка сэкономила на пластике и осталась со шрамами на груди и комками жира на бедрах

«Я хотела пышную фигуру, а осталась с бугристой попой и очень широкими бедрами, потому что жир, который ввели мне в ягодицы, просочился и по всей поверхности ног. А на груди у меня ужасные шрамы. Я сожалею о том, что сделала операцию. Теперь мне приходится покупать одежду на 3 размера больше обычного, чтобы скрыть все это безобразие», – пояснила девушка.

Фото: depositphotos, facebook

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