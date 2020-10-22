Девушка сделала пирсинг в салоне и осталась с необратимо деформированным ухом

В госпитале врачи поставили девушке капельницу и сказали, что, скорее всего, хирургам придется провести экстренную операцию, потому что у нее очень опасная инфекция. В ходе вмешательства специалисты вскрыли ее ухо, чтобы удалить пирсинг и откачать гной, из-за чего на нем осталась вмятина в форме сердца. «У меня развилась такая большая опухоль, что просто вытащить серьгу не представлялось возможным. Было действительно очень больно. Теперь я стараюсь не заправлять волосы за уши, чтобы не привлекать к ним внимание. Я просто хотела пирсинг, а осталась с необратимой деформацией», ¬– с горечью отметила студентка. Пережив огромный стресс и едва не лишившись уха, Стелла хочет предупредить всех о том, что даже простая на первый взгляд процедура может оказаться очень опасной, если мастера не соблюдают меры безопасности.