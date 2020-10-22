Девушка сделала пирсинг в салоне и осталась с необратимо деформированным ухом
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, Стелла Блезард в начале 2020 года решилась на бьюти-эксперимент и вставила себе пирсинг в салоне. Процедура обошлась ей в 30 фунтов (около 3000 рублей по текущему курсу ЦБ). Однако наутро девушка обнаружила, что ее ухо воспалилось, опухло и покрылось коркой. После консультации лечащий врач выписал ей курс антибиотиков. Однако несмотря на терапию ее ухо продолжило раздуваться и наполняться гноем. Тогда Стелла решила пойти в отделение неотложной помощи.
Фото: facebook
В госпитале врачи поставили девушке капельницу и сказали, что, скорее всего, хирургам придется провести экстренную операцию, потому что у нее очень опасная инфекция. В ходе вмешательства специалисты вскрыли ее ухо, чтобы удалить пирсинг и откачать гной, из-за чего на нем осталась вмятина в форме сердца. «У меня развилась такая большая опухоль, что просто вытащить серьгу не представлялось возможным. Было действительно очень больно. Теперь я стараюсь не заправлять волосы за уши, чтобы не привлекать к ним внимание. Я просто хотела пирсинг, а осталась с необратимой деформацией», ¬– с горечью отметила студентка. Пережив огромный стресс и едва не лишившись уха, Стелла хочет предупредить всех о том, что даже простая на первый взгляд процедура может оказаться очень опасной, если мастера не соблюдают меры безопасности.
Фото: facebook
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