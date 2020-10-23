Девушка сделала маску для лица и превратилась в миньона

«Моя мама сказала, что куркума хороша для масок, но почему желтый не смывается?», — задала девушка запоздавший вопрос. По словам пользователей, теперь любительница домашних средств ухода за собой напоминает героиню «Симпсонов» или одного из миньонов. В комментариях девушке начали давать советы: по их словам, куркуму могут вывести рисовая мука, смывающие макияж средства и прочее.

Как уточнила «жертва» в интервью World of Buzz, она избавлялась от желтого цвета на лице за два дня.