Девушка сделала маску для лица и превратилась в миньона
Пользователь социальной сети под ником Yakul сообщила, что сделала себе маску для лица с куркумой. Однако девушка не учла, что у растения есть не только полезные свойства, но и цветные побочные эффекты.
kata mama kunyit bagus dipake buat maskeran tapi kenapa KUNINGNYA NGA BISA ILANG allahuakbar pic.twitter.com/tHGj7hxZTA— yakul. (@ibuibuyakult) October 17, 2020
Куркуму широко используют как специю в кухнях различных стран мира, она положительно воздействует на кожу: препятствует увеличению количества микроорганизмов, помогая предотвратить появление прыщей, обладает мощными антиоксидантными свойствами, регулирует выделение жира и помогает очистить поры. В использовании растения есть только один нюанс — оно здорово окрашивает кожу.
Фото: pixabay.com
Мать индонезийки посоветовала смешать специю с медом, но, похоже, забыла предупредить дочь о необходимых пропорциях. Смыв с лица «чудодейственное средство», девушка была шокирована: ее лицо вместо ровного красивого цвета приобрело ярко-желтый оттенок.
«Моя мама сказала, что куркума хороша для масок, но почему желтый не смывается?», — задала девушка запоздавший вопрос. По словам пользователей, теперь любительница домашних средств ухода за собой напоминает героиню «Симпсонов» или одного из миньонов. В комментариях девушке начали давать советы: по их словам, куркуму могут вывести рисовая мука, смывающие макияж средства и прочее.
Как уточнила «жертва» в интервью World of Buzz, она избавлялась от желтого цвета на лице за два дня.
Фото: pixabay.com, pexels.com
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