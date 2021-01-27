Девушка сбросила 40 килограммов за полгода после того, как ей стало стыдно на пляже
Фото: instagram.com/seelincicek
Как уточнила 24-летняя девушка, раньше она не придерживалась специальных диет и не занималась спортом. Это серьезно сказывалось на внешности. Во время поездки на турецкий курорт Селин стало стыдно на пляже, она стеснялась находиться среди других более стройных девушек.
«Я выделялась, так как имела избыточный вес. Местные жители пристыдили меня, сказав, что я лишком молода, чтобы быть толстой. Я была смущена, шокирована и очень расстроена. Эта ситуация дала повод задуматься о своей жизни», — призналась она.
Визажист из Мельбурна после отпуска записалась в тренажерный зал, отказалась от сахара, соков и других сладких напитков. Она перестала брать еду на заказ и перешла на интервальное голодание. Девушка сидит на диете с высоким содержанием белка и старается потреблять продукты без углеводов.
Чичек тренируется шесть раз в неделю: четыре дня делает упражнения для ног, бедер и ягодиц. Кроме того, она предпочитает кардиотренировки. По мнению австралийки, лучшими упражнениями для набора массы в ягодичной зоне являются приседания со штангой, выпады с гантелями. Она также советует болгарские сплит-приседания, становую тягу. На данный момент девушка приседает со штангой весом в 100 килограммов. «Это трудно, требует много времени, самоотверженности, жертвенности и силы воли», — подчеркнула она.
Фото: Instagram/@seelincicek
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