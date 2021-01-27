Девушка сбросила 40 килограммов за полгода после того, как ей стало стыдно на пляже

Визажист из Мельбурна после отпуска записалась в тренажерный зал, отказалась от сахара, соков и других сладких напитков. Она перестала брать еду на заказ и перешла на интервальное голодание. Девушка сидит на диете с высоким содержанием белка и старается потреблять продукты без углеводов.

Чичек тренируется шесть раз в неделю: четыре дня делает упражнения для ног, бедер и ягодиц. Кроме того, она предпочитает кардиотренировки. По мнению австралийки, лучшими упражнениями для набора массы в ягодичной зоне являются приседания со штангой, выпады с гантелями. Она также советует болгарские сплит-приседания, становую тягу. На данный момент девушка приседает со штангой весом в 100 килограммов. «Это трудно, требует много времени, самоотверженности, жертвенности и силы воли», — подчеркнула она.