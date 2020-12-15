Девушка с жутким акне рассказала, как сумела вылечить свои прыщи всего за 3 месяца
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, проживающая на Золотом побережье Австралии девушка впервые отказалась от приема оральных контрацептивов в 2019 году, после чего ее кожа «сошла с ума»: у нее появились кистозные высыпания по всему лицу, что даже начало мешать ее работе бортпроводницей, в которой очень важен безупречный внешний вид. Хелен перепробовала все доступные средства для лечения акне — от рецептурных ретиноидов до таблеток с цинком и приема пробиотиков. Она сменила всю уходовую косметику и перешла на минеральную декоративную, но ничего не помогало.
По словам австралийки, у нее даже в подростковом возрасте не было таких проблем с кожей: «Что я только не делала, чтобы исправить произошедшее. Но ни косметология, ни медицина не могли справиться с моей проблемой. Мне казалось, что каждое утро просыпаюсь с еще большим количеством зудящих и болезненных прыщей».
Когда девушка думала, что ей уже ничто не поможет, друзья посоветовали добавить в рацион комплекс витаминов с цинком, В2 и С, куркумой и экстрактом лопуха, которые благотворно сказываются на пищеварении и состоянии эпидермиса. Хелен не особо надеялась на успех, но решила, что хуже уже быть не может, потому приобрела подходящий комплекс. И каково же было ее удивление, когда всего через неделю она заметила, что состояние ее кожи заметно улучшилось. «Внезапно я обнаружила, что ее текстура стала гораздо лучше, а количество высыпаний заметно снизилось. А спустя три месяца от прыщей не осталось и следа. Единичные воспаления я даже не беру в расчет», — заявила она, отметив, что теперь чувствует себя настолько уверенно, что даже может не пользоваться тональным кремом, когда выходит на улицу.
Фото: facebook Helen Padgham
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