Девушка с витилиго, которую хулиганы дразнили пятнистой коровой, стала успешной моделью

Бразильянка признается, когда она была ребенком, незнакомцы на улице часто пялились на нее и показывали пальцем. Мать, как могла, пыталась защитить ее от такого жестокого обращения, но и она сама стремилась найти лекарство от витилиго, а потому постоянно таскала свою малышку по врачам. Так продолжалось до тех пор, когда Карен не исполнилось 17 лет. После чего девушка решила, что не собирается всю жизнь посвятить поискам чудо-эликсира, который изменит ее, и просто приняла себя и свое состояние. Она внутренне начала принимать себя и дала себе слово, что не позволит незнакомцам мешать ей любить свое тело. Недавно один из них посоветовал Карен растереть кожу до крови и затем залить ссадины лимонным соком и позагорать, чтобы вернуть пигмент, а другой поинтересовался, распространилось ли витилиго на ее интимные органы, но она оставляет подобные заявления без комментариев, а в соцсетях просто блокирует их. «На протяжении многих лет мне помогали на моем пути к себе исключительно женщины. Они подходили ко мне на улице и говорили, что я уникальна и что не нужно слушать плохие комментарии о моей внешности. С витилиго я, по их мнению, выгляжу сияющей и красивой. Это очень лестно и приятно», – говорит она. Сейчас Карен работает моделью и очень успешна в своем деле. На данный момент ее главная цель – представлять людей с кожными заболеваниями и показывать, что это не приговор и тоже красиво.

Фото: Instagram karenleda

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