Девушка с витилиго, которую хулиганы дразнили пятнистой коровой, стала успешной моделью
Фото: Instagram karenleda
Как сообщила девушка британскому онлайн-порталу Daily Mail, даже ее собственная мать не сразу приняла состояние и долгое время пыталась найти лекарство от ее болезни. У людей, страдающих от витилиго, отсутствует в коже пигмент меланин, из-за чего на пораженных участках образуются белые пятна. Из-за этого в школьные годы она регулярно подвергалась насмешкам со стороны одноклассников, позднее сокурсников и даже преподаватели порой критиковали ее необычную внешность. Один из особо злостных хулиганов назвал ее коровой за пятна на коже. А многие говорили, что она была бы очень даже красивой, если бы не ее болезнь. Подобные комментарии, конечно же, расстраивали Карен.
Бразильянка признается, когда она была ребенком, незнакомцы на улице часто пялились на нее и показывали пальцем. Мать, как могла, пыталась защитить ее от такого жестокого обращения, но и она сама стремилась найти лекарство от витилиго, а потому постоянно таскала свою малышку по врачам. Так продолжалось до тех пор, когда Карен не исполнилось 17 лет. После чего девушка решила, что не собирается всю жизнь посвятить поискам чудо-эликсира, который изменит ее, и просто приняла себя и свое состояние. Она внутренне начала принимать себя и дала себе слово, что не позволит незнакомцам мешать ей любить свое тело. Недавно один из них посоветовал Карен растереть кожу до крови и затем залить ссадины лимонным соком и позагорать, чтобы вернуть пигмент, а другой поинтересовался, распространилось ли витилиго на ее интимные органы, но она оставляет подобные заявления без комментариев, а в соцсетях просто блокирует их. «На протяжении многих лет мне помогали на моем пути к себе исключительно женщины. Они подходили ко мне на улице и говорили, что я уникальна и что не нужно слушать плохие комментарии о моей внешности. С витилиго я, по их мнению, выгляжу сияющей и красивой. Это очень лестно и приятно», – говорит она. Сейчас Карен работает моделью и очень успешна в своем деле. На данный момент ее главная цель – представлять людей с кожными заболеваниями и показывать, что это не приговор и тоже красиво.
Фото: Instagram karenleda
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