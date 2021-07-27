Девушка с тяжелой формой акне раскрыла способы избавиться от прыщей
Впервые героиня материала столкнулась с высыпаниями на лице в подростковом возрасте, впрочем, как и все. Вместе с тем со временем ситуация только усугублялась, и к 20 годам у Элизабет были серьезные дерматологические проблемы.
Как сообщает британское издание Daily Mail, «маленькие шишки», появившиеся во время полового созревания, превратились в серьезные кистозные узелки, которые в конечном итоге вызвали постоянные вмятины на ее щеках и лбу. «Каждое утро я подолгу не вставала с кровати, потому что не хотела увидеть в зеркале монстра. У меня были большие гнойные кисты на щеках и на лбу. Я даже не могла прикасаться к лицу, так как оно было сильно воспалено и очень болело», — поделилась девушка.
По советам врачей на протяжении шести лет Элизабет проходила лечение гормональными препаратами и антибиотиками, которые не помогали, а только усиливали воспаления. Однажды героиня материала решила самостоятельно подбирать себе план лечения: «Лучшее, что мне помогло, это натуральные китайские травяные таблетки. Их я принимала в течение двух-трех месяцев для детоксикации организма. Плюс к этому придерживалась более здоровой диеты, которая лишена чрезмерного потребления сахара и молочных продуктов», — сказала она. По словам Элизабет, она также стала уделять больше внимания и времени спорту и сну.
Теперь девушка может контролировать свое здоровье и смогла принять и полюбить себя. «В мире, который так сосредоточен на внешней красоте, я хотела разрушить общественное восприятие красоты, потому что слишком часто она ассоциируется с нереалистичными, недостижимыми стандартами», — сказала Элизабет.
Фото: Instagram prettyprogress23
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