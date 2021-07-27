Девушка с тяжелой формой акне раскрыла способы избавиться от прыщей

Впервые героиня материала столкнулась с высыпаниями на лице в подростковом возрасте, впрочем, как и все. Вместе с тем со временем ситуация только усугублялась, и к 20 годам у Элизабет были серьезные дерматологические проблемы.

Как сообщает британское издание Daily Mail, «маленькие шишки», появившиеся во время полового созревания, превратились в серьезные кистозные узелки, которые в конечном итоге вызвали постоянные вмятины на ее щеках и лбу. «Каждое утро я подолгу не вставала с кровати, потому что не хотела увидеть в зеркале монстра. У меня были большие гнойные кисты на щеках и на лбу. Я даже не могла прикасаться к лицу, так как оно было сильно воспалено и очень болело», — поделилась девушка.