Девушка с семи лет копила на пластику из-за того, что хотела быть похожей на Барби

Девушка регулярно вкалывает филлер в губы и подбородок. Она использует ботокс для удаления мимических морщин со лба. В течение трех лет косметические процедуры обошлись ей в миллион чешских крон (3,6 миллиона рублей).

«Я не пожалела о вложенных деньгах, потому что они все вернулись ко мне», — подчеркнула она. Теперь разные производители косметики пишут Габриэле с предложением прорекламировать их товар. Девушку смущает только то, что у нее не складываются отношения с противоположным полом.