Девушка с семи лет копила на пластику из-за того, что хотела быть похожей на Барби
Фото: instagram.com/lolotabella
Как рассказала девушка, она с малых лет любила кукол и страстно мечтала быть похожей на пластиковых красоток. Мечтательной девочке нравилось, что принцессы живут долго и счастливо.
Так как девочка начала карьеру певицы с семи лет, она смогла откладывать средства. Краситься Габриэла начала уже в 13 лет. В 17 лет жительница Чехии увеличила грудь, а в октябре 2020 года решилась на вторую операцию. На свою идеальную внешность Йирачков потратила 190 тысяч чешских крон (более 660 тысяч рублей).
Девушка регулярно вкалывает филлер в губы и подбородок. Она использует ботокс для удаления мимических морщин со лба. В течение трех лет косметические процедуры обошлись ей в миллион чешских крон (3,6 миллиона рублей).
«Я не пожалела о вложенных деньгах, потому что они все вернулись ко мне», — подчеркнула она. Теперь разные производители косметики пишут Габриэле с предложением прорекламировать их товар. Девушку смущает только то, что у нее не складываются отношения с противоположным полом.
«Они действительно пишут мне и утверждают, что могут меня купить. Это не то, о чем мечтают принцессы, поэтому я стараюсь их игнорировать», — объяснила красавица.
Фото и видео: Instagram/@lolotabella
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