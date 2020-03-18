Девушка с редким заболеванием кожи гордо показала свои шрамы на съемке для итальянского Vogue

На опубликованных в социальной сети Instagram снимках девушка позирует в нижнем белье и трико, в откровенном боди и без стеснения демонстрирует красные пятна на ногах и руках. «Я знаю, что у меня терминальное состояние: это заболевание укорачивает мою жизнь, я в курсе этого уже 21 год, – поясняет Люси. – Я могу воспринимать свои шрамы, как нечто, с чем надо бороться, или думать о них как о чем-то, что доказывает, что я жива. Какой выбор, по-вашему, лучше?»

Фото: Instagram

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