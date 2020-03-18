Девушка с редким заболеванием кожи гордо показала свои шрамы на съемке для итальянского Vogue
Данное заболевание характеризуется постоянным образованием волдырей на коже и слизистой, повышенной чувствительностью эпидермиса к даже незначительным механическим повреждениям, и девушка страдает от него с самого детства: «Я даже не вспомню, сколько раз мне говорили, что я могла бы быть привлекательной, если бы не эти пузыри. За спиной меня часто называли девушкой со шрамами, будто это моя единственная отличительная черта моей личности», – призналась Люси, добавив, что к появлению волдырей и ран может привести даже незначительное трение. Историю девушки из Техаса рассказал британский онлайн-портал Daily Mail.
Люси перенесла уже не одну операцию, последняя включала пересадку кожи с ноги на руку, чтобы попытаться избавиться от излишней рубцовой ткани, из-за которой правая конечность практически перестала функционировать. По словам девушки, всю жизнь она старалась прятать свое тело, чтобы избежать от незнакомых людей вопросов, все ли с ней нормально, не попала ли она в аварию или не изуродовала ли ее горилла. Однако, когда редакторы итальянского Vogue пригласили ее принять участие в съемках в рамках бодипозитивной кампании, посвященной красоте женского тела, «Fantabody. Я – женщина, и я есть», Люси с радостью согласилась, несмотря на то, что фотосессия проходила в нижнем белье.
На опубликованных в социальной сети Instagram снимках девушка позирует в нижнем белье и трико, в откровенном боди и без стеснения демонстрирует красные пятна на ногах и руках. «Я знаю, что у меня терминальное состояние: это заболевание укорачивает мою жизнь, я в курсе этого уже 21 год, – поясняет Люси. – Я могу воспринимать свои шрамы, как нечто, с чем надо бороться, или думать о них как о чем-то, что доказывает, что я жива. Какой выбор, по-вашему, лучше?»
Фото: Instagram
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