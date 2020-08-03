Девушка с проблемной кожей перестала ретушировать селфи и нашла горячую поддержку в Сети

Ее публикация быстро стала невероятно популярной. Пользователи Сети поделились в комментариях своими историями и мыслями и похвалили девушку за смелость. «Какое акне?! Вы посмотрите на эти прекрасные глаза!», «Наверное, я покажусь странным, но мне всегда казалось, что прыщи и другие недостатки – это привлекательно. Это придает вам индивидуальности и не делает похожей на куклу Барби с тонной макияжа», «Это отличный совет», «Покажу ваш пост своей девушке. Говорил ей о том же самом, что и вы сейчас, с тех пор как мы начали встречаться», «Вам не нужно всеобщее одобрение и несколько сотен лайков. Просто будьте собой. Нет никакой ценности в лайках чужих людей, важен только твой характер», «Доброта стоит гораздо больше, чем краткий скачок допамина от произвольного числа одобрительных лайков под вашим фото», «Жаль, что я не поняла это в таком же раннем возрасте, как ты. Молодец, что не боишься своей естественности», «Мне было полезно услышать, что другие тоже борются с подобными проблемами», – сообщили они.

Фото: Reddit/mah-ree-nuh

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