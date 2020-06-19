Девушка с огромными «утиными» губами показала, как выглядела до пластических операций
Фото: Instagram @sofia.lips
София сама призналась британскому онлайн-порталу Daily Star, что буквально одержима пластической хирургией и косметологией. Помимо того, что она увеличила губы до таких гигантских размеров, что они стали напоминать утиный клюв, девушка также неоднократно делала инъекции ботокса, исправила нос при помощи ринопластики, скорректировала скулы и подбородок при помощи филлеров, удалила комки Биша, подтянула брови, а также довела улыбку до идеального состояния при помощи виниров, потому на снимке до того, как она начала свою трансформацию, София практически неузнаваема.
На эстетическую медицину Липс уже потратила 50 тысяч фунтов стерлингов (больше 4,3 миллионов рублей по текущему курсу), но даже столь внушительные траты не могут остановить ее. В планах у нее продолжение преображения. Ее цель – сделать лицо еще более женственным. Зарабатывает на свои многочисленные операции девушка при помощи продажи пикантных снимков на закрытых сайтах, где у нее уже масса поклонников, которым очень нравится ее творчество. «Я открыла для себя форму финансового господства. Денежные «рабы» присылают мне средства. Мне это очень нравится», – поделилась Липс, добавляя, что поклонники легко могут переводить ей крупные суммы просто так. Кроме того, они дарят ей роскошные автомобили (которые она продает, так как не умеет водить машину), покупают авиабилеты, чтобы она могла путешествовать, и дорогую одежду – и это Липс устраивает на все 100%.
Фото: Instagram @sofia.lips
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