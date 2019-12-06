Девушка с лицом старушки была вынуждена бросить школу из-за того, что ее обзывали уродиной

Из-за болезни китаянке пришлось бросить школу – она просто больше не могла выносить травлю и постоянные издевательства со стороны одноклассников. «Я слишком сильно выделялась среди сверстников, поэтому просто перестала появляться на людях. В школе у меня особо не было друзей. Всякий раз, когда я сидела среди них, больше походила на их бабулю. Люди на улице постоянно называли меня тетей, а одноклассники обзывали уродиной», — рассказала она.

Сяо Фэн добавляет, что когда была более юной, у нее не было представлений о красоте и уродстве, потому, несмотря на то, что у нее было взрослое лицо, она казалась чистой и яркой, но когда она стала старше, ее все сильнее стало волновать, что о ней думают другие люди, потому она перестала фотографироваться и улыбаться.