Девушка с лицом старушки была вынуждена бросить школу из-за того, что ее обзывали уродиной
Как сообщает онлайн-издание Mirror, Сяо Фэн унаследовала эту болезнь, в результате которого организм (как кожа, так и внутренние органы) преждевременно стареет, от матери. Отец девочки не водил дочь на обследование к врачу, потому что считает, что в этом нет никакого смысла. А сама девушка объясняет, что уже в возрасте одного года у нее было лицо «женщины среднего возраста», а к 15 годам из-за морщин, поплывшего овала лица и обвисших щек она похожа на старушку.
Teen 'looks like a gran' with wrinkled and sagging face caused by rare condition https://t.co/waQ3mKrFUr pic.twitter.com/gfm2OAnwvz— Daily Mirror (@DailyMirror) December 4, 2019
Из-за болезни китаянке пришлось бросить школу – она просто больше не могла выносить травлю и постоянные издевательства со стороны одноклассников. «Я слишком сильно выделялась среди сверстников, поэтому просто перестала появляться на людях. В школе у меня особо не было друзей. Всякий раз, когда я сидела среди них, больше походила на их бабулю. Люди на улице постоянно называли меня тетей, а одноклассники обзывали уродиной», — рассказала она.
Сяо Фэн добавляет, что когда была более юной, у нее не было представлений о красоте и уродстве, потому, несмотря на то, что у нее было взрослое лицо, она казалась чистой и яркой, но когда она стала старше, ее все сильнее стало волновать, что о ней думают другие люди, потому она перестала фотографироваться и улыбаться.
Девушка так устала бороться с общественным осуждением, что обратилась за помощью к филантропу Го Минъи, в письме к нему она написала: «Я хочу жить нормально. Хочу спокойно выходить на улицу, не прячась от взглядов прохожих, хочу вернуться в школу и не бояться, что одноклассники будут шушукаться за моей спиной. Я хочу выучиться на врача. Я часто об этом мечтаю».
Чтобы обрести молодое лицо, Сяо Фэн необходимо сделать ряд пластических операций, стоимость которых составляет приблизительно 506 тысяч китайских юаней (около 4,6 миллиона рублей по текущему курсу). Минъи откликнулся на отчаянный крик о помощи девочки, проконсультировался со специалистами и занялся сбором средств на ее лечение.
Фото: vostock-photo
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