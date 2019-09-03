Девушка с «катастрофическим» акне поделилась честными фото без макияжа и была поддержана в Сети

25-летняя жительница Австрии поделилась своей историей с британским таблоидом The Sun. По ее словам, впервые акне у нее появилось в подростковом возрасте. Чтобы замаскировать его и чувствовать себя более уверенно, она начала наносить на лицо толстый слой косметики каждый раз, когда приходилось выходить из дома. Однако в возрасте 15 лет она начала встречаться с парнем, и гинеколог прописал ей противозачаточные таблетки, сообщив, что они также помогают при проблемах с кожей. Через несколько недель после начала приема пилюль она заметила, что состояние ее кожи действительно улучшилось, такой сильный макияж ей был больше не нужен.
После 10 лет приема таблеток Бьянка заметила, что начала страдать от перепадов настроения, чувствовала усталость, беспокойство и стресс. После изучения симптомов девушка решила, что все дело в таблетках, и прекратила их принимать. К счастью, вскоре после этого ее настроение и эмоциональный фон нормализовались, но она понимала, что есть вероятность, что проблемы с кожей вернутся. И не ошиблась. В январе 2019 года появились первые прыщики, а в марте болезненные воспаления покрывали уже все лицо.
Фото: Instagram
Бьянка пыталась лечить их при помощи медовых масок, старалась не трогать лицо руками, ежедневно меняла полотенца и наволочки, но ничто не помогало. Врачи поставили ей диагноз «редкая форма кистозного акне» и назначили курс антибиотиков и кортизона. Но к маю улучшения не произошло. Тогда врачи решили выписать ей другой препарат с большим перечнем побочных эффектов, но, взвесив все риски, девушка решила отказаться от его приема и решила принять свои прыщи в надежде на то, что излечится от них естественным путем.
Для этих целей она завела страничку в социальной сети Instagram, чтобы делиться там честными фото без макияжа, демонстрируя все несовершенства собственной кожи, чтобы побудить других любить себя такими, какие они есть.
«Когда я приняла решение, что больше не буду принимать таблетки, будто камень упал с моей души, – написала Бьянка. ¬– Хотя это был мой собственный выбор – выбрать такой способ контрацепции, я внезапно почувствовала облегчение и спокойствие. Спустя всего три недели я почувствовала себя намного лучше, хотя и знала, что акне может вернуться. Когда они вернулись, я все равно была поражена, ведь я ела здоровую еду, не пила алкоголь, не курила. Мне потребовалось время, чтобы принять себя и свои несовершенства и оставить позади все негативные и неправильные мысли».
Теперь девушка уверена, что надо слушать свое тело и не скрываться, даже если появились прыщи. И ее честность в Instagram была оценена по достоинству: ей восхищаются, оставляют положительные отзывы, сочувствуют и дают полезные советы, а также делятся своим опытом. Бьянка говорит, что не получила ни одного отрицательного сообщения ни в директ, ни в комментариях.
В настоящее время девушка сосредоточена на исцелении своей кожи изнутри – посредством питания, питья травяного чая и лимонной воды. Она объясняет: «В настоящее время я воздерживаюсь от всех продуктов, которые поддерживают воспаления и способствуют обострению акне. Я воздерживаюсь от глютена, молочных продуктов, алкоголя, сахара, кофеина, красного мяса, пасленовых (помидоров, перца, картофеля и баклажанов), кукурузного и подсолнечного масла, уксуса, кислых продуктов. Я не ем сильно обработанную пищу или фаст-фуд». А также добавляет: «Любая фотография, показывающая мои прыщи в «полном великолепии», достойна публикации, если она поощряет молодых девушек любить себя такими, какими их создал Бог».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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