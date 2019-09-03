Девушка с «катастрофическим» акне поделилась честными фото без макияжа и была поддержана в Сети

25-летняя жительница Австрии поделилась своей историей с британским таблоидом The Sun. По ее словам, впервые акне у нее появилось в подростковом возрасте. Чтобы замаскировать его и чувствовать себя более уверенно, она начала наносить на лицо толстый слой косметики каждый раз, когда приходилось выходить из дома. Однако в возрасте 15 лет она начала встречаться с парнем, и гинеколог прописал ей противозачаточные таблетки, сообщив, что они также помогают при проблемах с кожей. Через несколько недель после начала приема пилюль она заметила, что состояние ее кожи действительно улучшилось, такой сильный макияж ей был больше не нужен.

После 10 лет приема таблеток Бьянка заметила, что начала страдать от перепадов настроения, чувствовала усталость, беспокойство и стресс. После изучения симптомов девушка решила, что все дело в таблетках, и прекратила их принимать. К счастью, вскоре после этого ее настроение и эмоциональный фон нормализовались, но она понимала, что есть вероятность, что проблемы с кожей вернутся. И не ошиблась. В январе 2019 года появились первые прыщики, а в марте болезненные воспаления покрывали уже все лицо.