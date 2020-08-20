Девушка решила вытатуировать на лице веснушки и осталась с темными точками на лице
В ролике девушка показала фото желаемого результата, на котором изображена модель, лицо которой покрыто мелкими светло-золотистыми веснушками, сложно поверить, что это настоящая татуировка, так естественно это выглядело. Именно этот снимок она и продемонстрировала мастеру в качестве образца. На следующем кадре девушка предстала с результатами его работы на своих щеках. Стоит отметить, что с ее желанием огромные круглые да еще и очень темные точки не имели ничего общего. Смотрелось все максимально неестественно и дисгармонировало с ее светлой кожей. Создавалось ощущение, что они просто нарисованы черным маркером.
Фото: кадр из видео TikTok
Чтобы свести результаты неумелой работы мастера, девушке потребовалось больше года, правда и спустя время ей не удалось это сделать до конца, однако татуировка уже выглядит более светлой. Видеоролик очень быстро стал популярным и набрал больше 1,6 миллионов просмотров. Под ним пользователи оставили массу сочувствующих комментариев и поделились своими невеселыми историями: «Очень вам сочувствую, это ужасно неприятная ситуация», «Ну и результат! Надеюсь, вы не стали платить ему за такую безобразную работу?», «В моем детстве веснушки были предметом насмешек. А теперь эти люди сами идут в салоны и набивают их», «Я всю жизнь мечтала от своих избавиться, а теперь это тренд и за фальшивые веснушки платят деньги! Обалдеть!» – написали они.
Фото: pexels, кадр из видео TikTok
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