Девушка решила вытатуировать на лице веснушки и осталась с темными точками на лице

Чтобы свести результаты неумелой работы мастера, девушке потребовалось больше года, правда и спустя время ей не удалось это сделать до конца, однако татуировка уже выглядит более светлой. Видеоролик очень быстро стал популярным и набрал больше 1,6 миллионов просмотров. Под ним пользователи оставили массу сочувствующих комментариев и поделились своими невеселыми историями: «Очень вам сочувствую, это ужасно неприятная ситуация», «Ну и результат! Надеюсь, вы не стали платить ему за такую безобразную работу?», «В моем детстве веснушки были предметом насмешек. А теперь эти люди сами идут в салоны и набивают их», «Я всю жизнь мечтала от своих избавиться, а теперь это тренд и за фальшивые веснушки платят деньги! Обалдеть!» – написали они.