Девушка решила самостоятельно покрасить волосы в изоляции – и привела в ярость будущую свекровь
Фото: facebook
Как передает британский онлайн-портал The Sun, ссылаясь на группу в социальной сети Facebook «Советы по уборке дома и другие хитрости», где женщина, пожелавшая остаться анонимной, опубликовала полный возмущения пост, постоянная подруга его сына, которая живет с ними во время изоляции, решила покрасить отросшие волосы в свой любимый красный цвет и оставила после себя чудовищный беспорядок.
Хозяйка дома не сразу обнаружила катастрофу, она случайно заглянула в общую душевую и пришла в ужас: «Возможно, я ненормальная, но мне кажется абсолютно возмутительным, что подруга моего сына покрасила в общей ванной комнате волосы и оставила буквально сцену убийства и последующего расчленения трупа. И целых два дня она даже не думала убрать за собой. Мне было очень неудобно, но я дала ей знать, что я думаю по этому поводу, и собираюсь заставить ее все вычистить!» Объясняя, почему так долго не замечала беспорядка, женщина добавила, что у нее есть своя ванная комната и она редко ходит в другую.
Ее пост вызвал жуткий резонанс в тематической группе, под ним оставили сотни комментариев, в большинстве которых пользователи возмущались, почему ее сын не убрал комнату, если он тоже пользуется ванной и не заставил свою подругу это сделать. А один из них отметил, что этот беспорядок «выглядит немного убийственно». Также они написали: «Этот оттенок волос должен называться убийственный красный», «О, черт возьми, я на самом деле подумал, что это кровь…», «С какой стати она сразу не убрала все это! Надеюсь, теперь удастся вывести эти пятна», «Это отвратительно и неуважительно! Я не урод, но никогда не смогла бы оставить такого человека в своем доме», «Я бы больше не позволила делать ей какие-либо косметические процедуры в моем доме, если бы увидела такое», «Очевидно, эта девушка не испытывает к вам никакого уважения, либо она просто сумасшедшая, раз не убрала такое».
Фото: facebook
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