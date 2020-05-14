Девушка решила самостоятельно покрасить волосы в изоляции – и привела в ярость будущую свекровь

Как передает британский онлайн-портал The Sun, ссылаясь на группу в социальной сети Facebook «Советы по уборке дома и другие хитрости», где женщина, пожелавшая остаться анонимной, опубликовала полный возмущения пост, постоянная подруга его сына, которая живет с ними во время изоляции, решила покрасить отросшие волосы в свой любимый красный цвет и оставила после себя чудовищный беспорядок.

Хозяйка дома не сразу обнаружила катастрофу, она случайно заглянула в общую душевую и пришла в ужас: «Возможно, я ненормальная, но мне кажется абсолютно возмутительным, что подруга моего сына покрасила в общей ванной комнате волосы и оставила буквально сцену убийства и последующего расчленения трупа. И целых два дня она даже не думала убрать за собой. Мне было очень неудобно, но я дала ей знать, что я думаю по этому поводу, и собираюсь заставить ее все вычистить!» Объясняя, почему так долго не замечала беспорядка, женщина добавила, что у нее есть своя ванная комната и она редко ходит в другую.