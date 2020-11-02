Девушка решила, что слишком красива для учебы, и решила стать блогером в соцсетях

Как сообщает онлайн-издание The Sun, юная девушка поступила в колледж, где начала обучение бизнесу, однако всего за две недели она поняла, что это не для нее, и ушла. Безработная и не знающая, что делать, Джорджия вполне могла пожалеть о столь скоропалительном решении, но она этого не сделала. Вместо этого она решила стать инфлюенсером в социальной сети Instagram, попытаться прославиться и заработать много денег по примеру блогеров-миллионников.

Всего за три года она добилась внушительного успеха и зарабатывает несколько тысяч фунтов в месяц в качестве коуча по раскрутке своего профиля в социальных сетях и на рекламе – за один пост она берет до 400 фунтов, что весьма неплохо, ведь еще несколько лет назад она была никому неизвестна и без копейки в кармане. «Мне пришлось взять у своего отца в долг 50 фунтов, после того как я закончила колледж, – призналась она. – На них я покупала косметику, а потом перепродавала ее на eBay, чтобы свести концы с концами, а также продавала свою одежду».