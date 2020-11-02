Девушка решила, что слишком красива для учебы, и решила стать блогером в соцсетях
Фото: Instagram georgiaportogallo
Как сообщает онлайн-издание The Sun, юная девушка поступила в колледж, где начала обучение бизнесу, однако всего за две недели она поняла, что это не для нее, и ушла. Безработная и не знающая, что делать, Джорджия вполне могла пожалеть о столь скоропалительном решении, но она этого не сделала. Вместо этого она решила стать инфлюенсером в социальной сети Instagram, попытаться прославиться и заработать много денег по примеру блогеров-миллионников.
Всего за три года она добилась внушительного успеха и зарабатывает несколько тысяч фунтов в месяц в качестве коуча по раскрутке своего профиля в социальных сетях и на рекламе – за один пост она берет до 400 фунтов, что весьма неплохо, ведь еще несколько лет назад она была никому неизвестна и без копейки в кармане. «Мне пришлось взять у своего отца в долг 50 фунтов, после того как я закончила колледж, – призналась она. – На них я покупала косметику, а потом перепродавала ее на eBay, чтобы свести концы с концами, а также продавала свою одежду».
Несмотря на бедственное положение Джорджия не теряла желания стать успешной бизнес-леди. Она начала продвигать свой аккаунт, подписываясь на других пользователей, популярных блогеров и знаменитостей, а также активно общалась со своей немногочисленной, но живой аудиторией в надежде, что кто-то из звезд соцсетей ей ответит, и это принесет ей новых подписчиков. Ее план оказался очень удачным: всего за несколько месяцев она девушка раскрутила свой профиль и заключила несколько рекламных контрактов. Кроме того, вскоре блогерша заметила, что фанаты начали активно спрашивать у нее, как ей удалось добиться столь выдающихся результатов за столь короткий срок, и решила создать свой обучающий курс на эту тему. Она написала подробный гайд на 88 страниц и стала продавать его за 25 фунтов (2,5 тысячи рублей).
Спустя 3 года после запуска блога Джорджия купила дом своей мечты за 160 тысяч фунтов стерлингов, планирует устроить грандиозную свадьбу со своим парнем. Девушка признается, что у нее также есть сбережения, несмотря на то, что она ни в чем себе не отказывает и регулярно покупает дизайнерские украшения, дорогие сумки и брендовую одежду.
Фото: Instagram georgiaportogallo
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