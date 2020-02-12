Иногда, когда твоя вторая половина говорит, «просто делай, что хочешь», не стоит понимать ее слова буквально. Этот урок усвоил анонимный пользователь, изложивший свою историю на онлайн-форуме Reddit. По словам мужчины, девушка, с которой он встречался уже полгода, попросила его помочь ей постричься. Она говорила, что ей нужна новая прическа, но платить за нее она не хочет, потому обратилась к нему. «Я ей сразу сказал, что никогда раньше никого не стриг и понятия не имею, как это делается, но она заявила, что ей все равно, – посетовал он. – Тогда я подумал, а почему бы и нет, ведь это может быть весело».Перед тем как приступить, мужчина поинтересовался, какой именно результат она хочет, но девушка ответила, что он может делать все, что ему хочется: «Она была очень неосмотрительна, когда заявила это, и я подумал, что ей попросту все равно, что получится». Мужчине показалось, что она будет мило выглядеть с короткими волосами, потому он решил сделать ей короткую стрижку и смело отрезал примерно 35 сантиметров волос. Однако довольно скоро, когда девушка увидела длинные пряди на полу, она осознала, что натворил ее любимый человек. «Как только она поняла, что я постриг ее коротко, встала и начала кричать на меня. Я пытался ее успокоить, но она продолжала дуться на меня, пока я заканчивал свою работу». Парень не понял, почему она так резко отреагировала на его действия, потому что результат получился «довольно неплохим» для бесплатной стрижки, но девушка продолжала злиться до тех пор, пока он не предложил заплатить за то, чтобы она пошла в настоящий салон, где ее постригут еще короче. «Она явно ненавидит стрижку, которую я ей сделал, и мне очень плохо от этого, но в то же время я не думаю, что сделал что-то не так, – добавил он. – Я принял ее слова о том, что могу делать все, что мне хочется, за чистую монету». Когда мужчина опубликовал свою историю на форуме, он явно надеялся на поддержку пользователей, однако эффект оказался совершенно обратный. «Все в этой ситуации отстой, и, честно говоря, вы, ребята, оба говорите как люди, которым надо пройти тест на интеллект, прежде чем брать в руки ножницы», «Вы оба идиоты. Никто в здравом умен не подумает, что отрезание 35 сантиметров волос не вызовет у кого-то беспокойства. И никто в здравом уме не подумает просить постричь тебя того, кто раньше этого никогда не делал», «Она что, не видела, в каком месте ты отрезаешь волосы или она не смотрела на себя в зеркало?», – написали пользователи в комментариях, добавив, что история настолько глупа, что такое нарочно и не придумаешь.Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!