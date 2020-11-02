Девушка рассказала, как ей удалось избавиться от мучительного акне всего за 2 месяца
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, 19-летняя студентка из Австралии никогда не могла пожаловаться на свою кожу, однако полгода назад из-за карантина, стресса и других сопутствующих факторов внезапно покрылась прыщами. Акне проявилось в очень сильной форме, ей было больно даже просто дотронуться до своего лица. В течение 6 месяцев Сириван пыталась справиться с проблемой при помощи косметолога, косметики и рецептурных средств, но результата особо не было. «Прыщи были настолько сильными, что я была уверена, что вряд ли смогу выйти из дома, так мне было неловко, – сообщила она. – Однажды ночью, когда мое настроение было на нуле, а самооценка еще ниже, я лежала без сна и пыталась найти решение своей проблемы в Интернете».
Фото: Instagram
На одном из форумов она наткнулась на информацию, что облегчить акне может прием специальных витаминов в сочетании с диетой и изменением образа жизни. Согласно сообщениям, девушки с аналогичной проблемой принимали комплексы, в составе которых был цинк, снимающий воспаление, витамины В2 и С, поддерживающие здоровье кожи, куркуму, которая улучшает пищеварение, которое особенно важно наладить при возникновении прыщей, а также витамин В5, способствующий метаболизму жиров, белков и углеводов.
Сириван настолько воодушевилась позитивными историями пользовательниц Сети, что подобрала себе подходящий комплекс и стала его сочетать с новой диетой и физическими упражнениями. «Я выпивала 2-3 литра воды в день, тренировалась 3 или 4 раза в неделю и спала не меньше 8 часов», – пояснила она. Также в ее рационе стали преобладать свежие овощи, фрукты, зелень, шпинат, нежирный белок в виде тофу и курицы. По мнению студентки, даже минимальные изменения в образе жизни и легкая физическая активность могут помочь. «Первые изменения я заметила уже через неделю. Я увидела, что моя кожа стала заметно более чистой. Мне потребовалось около 2-3 месяцев, чтобы она засияла здоровьем, но оно того стоило. Мне нечего было терять, потому я рискнула и не прогадала», – призналась она.
Фото: depositphotos, Instagram
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