Девушка рассказала, как ей удалось избавиться от мучительного акне всего за 2 месяца

Сириван настолько воодушевилась позитивными историями пользовательниц Сети, что подобрала себе подходящий комплекс и стала его сочетать с новой диетой и физическими упражнениями. «Я выпивала 2-3 литра воды в день, тренировалась 3 или 4 раза в неделю и спала не меньше 8 часов», – пояснила она. Также в ее рационе стали преобладать свежие овощи, фрукты, зелень, шпинат, нежирный белок в виде тофу и курицы. По мнению студентки, даже минимальные изменения в образе жизни и легкая физическая активность могут помочь. «Первые изменения я заметила уже через неделю. Я увидела, что моя кожа стала заметно более чистой. Мне потребовалось около 2-3 месяцев, чтобы она засияла здоровьем, но оно того стоило. Мне нечего было терять, потому я рискнула и не прогадала», – призналась она.

Фото: depositphotos, Instagram

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