Девушка придумала тушь для быстрого разглаживания волос и разбогатела всего за 10 часов

Миа запустила продажи своего средства в самом начале пандемии, когда все ей твердили, что в такое время делать это – просто безумие. Однако всего за 10 часов после начала продаж девушка заработала впечатляющие 10 тысяч долларов. Спустя 5 месяцев после запуска она отправляет примерно тысячу заказов еженедельно, что приносит ее маленькой компании в среднем около 24 тычяч долларов (1,7 миллионов рублей). Предпринимательница хорошо разбирается в том, как работают социальные сети, понимает потенциал заработка с их помощью, потому активно анонсирует свой продукт исключительно в них. Причем наиболее активно, по ее мнению, сейчас работает вовсе не Instagram, а TikTok, благодаря которому у нее пошли заказы и из других стран, в том числе из Германии и Мексики.

Фото: Instagram miaplecic

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