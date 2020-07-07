Девушка придумала тушь для быстрого разглаживания волос и разбогатела всего за 10 часов
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, 28-летняя девушка - самоучка, она бросила учебу на факультете спорта, ради того чтобы заняться бизнесом. За прошедшие 7 лет она сотрудничала с более чем 20 молодыми компаниями, которым помогла воплотить их идеи в жизнь, и в конце концов решила, что пора задуматься и над собственным проектом. Девушка придумала средство со щеточкой, похожее на тушь для ресниц, которое помогает за считанные секунды сделать прическу гладкой и зафиксировать выбивающиеся из прически или вьющиеся волосы, при этом не делая их жесткими или грязными, как традиционные гели и лаки для волос, которые необходимо смывать уже вечером после нанесения.
Миа запустила продажи своего средства в самом начале пандемии, когда все ей твердили, что в такое время делать это – просто безумие. Однако всего за 10 часов после начала продаж девушка заработала впечатляющие 10 тысяч долларов. Спустя 5 месяцев после запуска она отправляет примерно тысячу заказов еженедельно, что приносит ее маленькой компании в среднем около 24 тычяч долларов (1,7 миллионов рублей). Предпринимательница хорошо разбирается в том, как работают социальные сети, понимает потенциал заработка с их помощью, потому активно анонсирует свой продукт исключительно в них. Причем наиболее активно, по ее мнению, сейчас работает вовсе не Instagram, а TikTok, благодаря которому у нее пошли заказы и из других стран, в том числе из Германии и Мексики.
Фото: Instagram miaplecic
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