passion.ru

Девушка придумала тушь для быстрого разглаживания волос и разбогатела всего за 10 часов

Молодая австралийка Миа Плечич всего за полдня заработала больше 10 тысяч долларов (больше 700 тысяч рублей по текущему курсу) благодаря продаже средства для волос собственного производства.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, 28-летняя девушка - самоучка, она бросила учебу на факультете спорта, ради того чтобы заняться бизнесом. За прошедшие 7 лет она сотрудничала с более чем 20 молодыми компаниями, которым помогла воплотить их идеи в жизнь, и в конце концов решила, что пора задуматься и над собственным проектом. Девушка придумала средство со щеточкой, похожее на тушь для ресниц, которое помогает за считанные секунды сделать прическу гладкой и зафиксировать выбивающиеся из прически или вьющиеся волосы, при этом не делая их жесткими или грязными, как традиционные гели и лаки для волос, которые необходимо смывать уже вечером после нанесения.

Миа запустила продажи своего средства в самом начале пандемии, когда все ей твердили, что в такое время делать это – просто безумие. Однако всего за 10 часов после начала продаж девушка заработала впечатляющие 10 тысяч долларов. Спустя 5 месяцев после запуска она отправляет примерно тысячу заказов еженедельно, что приносит ее маленькой компании в среднем около 24 тычяч долларов (1,7 миллионов рублей). Предпринимательница хорошо разбирается в том, как работают социальные сети, понимает потенциал заработка с их помощью, потому активно анонсирует свой продукт исключительно в них. Причем наиболее активно, по ее мнению, сейчас работает вовсе не Instagram, а TikTok, благодаря которому у нее пошли заказы и из других стран, в том числе из Германии и Мексики.

Фото: Instagram miaplecic

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!