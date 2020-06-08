Девушка придумала простой способ скрыть неудачную карантинную стрижку и сделать волосы длиннее

Но, как передает британский онлайн-портал The Sun, на бьюти-канале в социальной сети TikTok было опубликовано решение, которое поможет сделать волосы визуально длиннее. И все, что для этого нужно – две резинки для волос, и вам не нужно будет ждать открытия салона, чтобы пойти и сделать дорогое наращивание или принимать витамины, ускоряющие рост волос. Сначала вам нужно приподнять верхнюю часть волос и зафиксировать их резинкой в высокий хвост, а затем оставшиеся локоны нужно собрать во второй хвост, который должен располагаться на затылке, но при этом не слишком низко и непосредственно под высоким хвостом. Осталась самая малость: прикрыть нижний хвост верхним, что создаст иллюзию, что у вас один очень длинный и густой конский хвост. Резинки для волос надо выбирать, максимально приближенные к вашему цвету волос. Пользователи соцсети оценили простоту и эффективность бьютихака: «Это действительно гениально», «Это работает на самом деле особенно если вы все сделаете правильно», «Я действительно попробовала это сейчас, и трюк работает – и очень хорошо. Спасибо», – написали они.

Фото: depositphotos

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