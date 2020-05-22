Девушка придумала неожиданный способ коррекции брови на карантине и прославилась в Сети

Однако пользовательница соцсети TikTok под ником Chanelle придумала неожиданный выход из сложившейся ситуации. Как передает британский онлайн-портал The Sun, обративший внимание на ее видео, девушка показала, чтобы легко и быстро покрасить брови, нужно всего лишь немного автозагара. В ролике девушка наглядно показала, как наносить средство кисточкой и продемонстрировала конечный результат, который был весьма впечатляющ – Chanelle выглядела так, будто только что вышла из салона. «Перед нанесением автозагара я слегка скрабирую брови, чтобы средство легло ровнее. А затем наношу его обычной скошенной кистью для макияжа. Я заполняю им форму бровей, уделяя особое внимание проплешинам, где мало волосков, пока средство действует, пинцетом выдергиваю лишнее», – пояснила она, добавив, что держит автозагар на бровях около 3 часов, а затем снимает излишки мицеллярной водой.

Видео очень быстро стало вирусным: за несколько дней его посмотрели больше миллиона раз. Пользователи отметили, что им очень нравится, как выглядят брови после подобного окрашивания, их форма не такая четкая и квадратная, как раньше, при этом они не выглядят оранжевыми или неестественными.