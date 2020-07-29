Девушка придумала дешевый способ самостоятельно сделать автозагар — знание химии не нужно
Как передает британский онлайн-таблоид The Sun, девушка по имени Виктория, которая стала известна в соцсети TikTok под ником @satisfac_tory наглядно продемонстрировала, как изготовить автозагар в домашних условиях. Для этого нужны лишь детское масло для кожи и любой бюджетный компактный бронзер (в нем обязательно должны быть сияющие частички той величины, которая вам больше всего нравится).
Для начала блогерша измельчила бронзер до состояния рассыпчатой пудры, затем пересыпала его из футляра на лист бумаги, открутила крышку масла и всыпала в него блестящий порошок. Затем она начала энергично взбалтывать жидкость до тех пор, пока частички средства не образовали с маслом равномерно коричневую смесь. После этого Виктория просто нанесла полученное средство на тело и продемонстрировала полученный результат – ее ноги действительно великолепно сияли. Все удовольствие обошлось ей меньше, чем в 5 фунтов стерлингов (около 500 рублей по текущему курсу). Девушка подчеркнула, что этот метод очень прост и не требует никаких глубоких познаний в химии, а все 2 ингредиента для такого автозагара можно легко приобрести в любой аптеке или супермаркете. Видео настолько пришлось по душе подписчикам блогерши, что моментально стало вирусным и набрало больше 217 тысяч благодарных лайков от любителей искусственного загара.
Фото: depositphotos
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