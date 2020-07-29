Девушка придумала дешевый способ самостоятельно сделать автозагар — знание химии не нужно

Для начала блогерша измельчила бронзер до состояния рассыпчатой пудры, затем пересыпала его из футляра на лист бумаги, открутила крышку масла и всыпала в него блестящий порошок. Затем она начала энергично взбалтывать жидкость до тех пор, пока частички средства не образовали с маслом равномерно коричневую смесь. После этого Виктория просто нанесла полученное средство на тело и продемонстрировала полученный результат – ее ноги действительно великолепно сияли. Все удовольствие обошлось ей меньше, чем в 5 фунтов стерлингов (около 500 рублей по текущему курсу). Девушка подчеркнула, что этот метод очень прост и не требует никаких глубоких познаний в химии, а все 2 ингредиента для такого автозагара можно легко приобрести в любой аптеке или супермаркете. Видео настолько пришлось по душе подписчикам блогерши, что моментально стало вирусным и набрало больше 217 тысяч благодарных лайков от любителей искусственного загара.