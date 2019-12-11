Девушка позволила своему парню постричь ей челку и стала похожа на Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее»
Амели призналась онлайн-порталу The Sun UK, что обратилась за помощью к своему парню, когда заметила, что ее челка стала просто неуправляемой – уложить ее было просто невозможно. Но у девушки не было времени пойти в салон, потому она решила дать своему любимому мужчине позаботиться о ее прическе, полагая, что благодаря своей профессии (Фрэнсис, ее бойфренд, – строитель) он сможет сделать все идеально.
Фото: facebook
Но Фрэнсис столь возбудился, когда в его руках оказалась электрическая бритва, что в конечном итоге отрезал очень короткую прямую челку, которая началась аж с макушки. В результате девушка, по ее собственному признанию, стала похожа на Ллойда из «Тупого и еще тупее», которого блистательно сыграл Джим Керри. Амели объяснила, что, несмотря на то, что ее парень никогда до этого никого не стриг, она была уверена, что он справится, ведь «он казался таким уверенным, а я доверяла ему. Он взял электрическую бритву и начал отрезать волосы. Я сказала ему, как именно нужно это сделать, и позволила продолжить. Когда он закончил и посмотрел на меня, просто сказал «извини».
После того, как Амели посмотрела на себя в зеркале, не знала, как реагировать на увиденное, но в конце концов решила увидеть смешную сторону этого эпического провала и начала хохотать над тем, как выглядит. Несмотря на такую грубую ошибку со стороны своей второй половины, девушка не позволила этому недоразумению сказаться на их отношениях: «Мой парень чувствовал себя очень виноватым. Я сожалею, что позволила ему постричь меня, но, с другой стороны, это просто волосы и они отрастут. Однако другим девушкам я не советую доверять свои локоны своим мужчинам, всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так, если он не парикмахер!»
Фото: vostock-photo, facebook
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