Девушка позволила своему парню постричь ей челку и стала похожа на Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее»

После того, как Амели посмотрела на себя в зеркале, не знала, как реагировать на увиденное, но в конце концов решила увидеть смешную сторону этого эпического провала и начала хохотать над тем, как выглядит. Несмотря на такую грубую ошибку со стороны своей второй половины, девушка не позволила этому недоразумению сказаться на их отношениях: «Мой парень чувствовал себя очень виноватым. Я сожалею, что позволила ему постричь меня, но, с другой стороны, это просто волосы и они отрастут. Однако другим девушкам я не советую доверять свои локоны своим мужчинам, всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так, если он не парикмахер!»

Фото: vostock-photo, facebook

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