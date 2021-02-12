Девушка позеленела от неудачного автозагара и «превратилась» в Фиону

Утром студентка не узнала себя: из зеркала на нее смотрела Фиона (героиня мультфильма «Шрэк») с темно-зеленой кожей. Она стала предметом шуток соседей по квартире, которые сравнили ее с женой веселого кино-людоеда. «Все просто останавливались и смотрели. Друзья называли меня Фионой, потому что у меня рыжие волосы, и я была на нее похожа. Они были шокированы и много надо мной смеялись» - уточнила девушка.

Вигус добавила, что от природы наделена очень светлой кожей. На улице в солнечный день она сразу обгорает, поэтому не любит загорать и предпочитает наносить на тело автозагар. При этом обычно Лилли использует более светлые оттенки. «На протяжении следующих нескольких дней, когда я мылась, вода была зеленой», - поделилась она.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям