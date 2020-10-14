Девушка потратила сотни тысяч рублей на увеличение скул и наткнулась на критику

Несмотря на то, что на Анастасию подписаны около 200 тысяч человек, многим не нравится ее внешность. Фолловеры пишут в комментариях неприятные отзывы. «Люди говорили мне, что я уродливая и должна умереть», - вспоминает украинка. Анастасия считает, что раньше выглядела как «серая мышь».

«Мой нос на фоне остальных черт лица был слишком большим, а теперь у меня большие скулы и губы», - добавила она. Девушка сама начала изучать косметологию в онлайн-школе.