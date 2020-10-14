Девушка потратила сотни тысяч рублей на увеличение скул и наткнулась на критику
Фото: instagram.com/just__queen
31-летняя жительница Киева уточнила, что влюбилась в новую внешность. В течение четырех лет она увеличила скулы, губы, закачала в лоб ботокс, изменила форму подбородка. На все манипуляции ушло около двух тысяч долларов (почти 155 тысяч рублей). Покрищук не собирается останавливаться на достигнутом. Увеличенные скулы ей кажутся недостаточно симпатичными. «Они маловаты, и мне нужно вновь подколоть их в ближайшее время», — объяснила любительница инъекций.
При этом Анастасия не помнит, сколько процедур перенесла. В социальных сетях она регулярно выкладывает фотографии из жизни, демонстрируя процесс заживления лица после очередных походов к косметологу и хирургу.
Несмотря на то, что на Анастасию подписаны около 200 тысяч человек, многим не нравится ее внешность. Фолловеры пишут в комментариях неприятные отзывы. «Люди говорили мне, что я уродливая и должна умереть», - вспоминает украинка. Анастасия считает, что раньше выглядела как «серая мышь».
«Мой нос на фоне остальных черт лица был слишком большим, а теперь у меня большие скулы и губы», - добавила она. Девушка сама начала изучать косметологию в онлайн-школе.
_Фото: Instagram/ @_justqueen
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