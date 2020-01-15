Девушка потратила больше миллиона рублей на татуировки, покрывшие практически все ее тело

Сегодня тело девушки, чьей историей заинтересовался онлайн-портал Metro, на 90% покрыто татуировками, но она по-прежнему не до конца удовлетворена результатом и обдумывает, что еще можно изменить в себе. По словам Надин, любовь к украшению тела узорами у нее от отца – она всегда хотела набить такие же, как у него. Однако тот запрещал дочери проводить любые модификации до наступления совершеннолетия.

Точное количество рисунков она назвать затрудняется, потому что со временем они все слились в «одно большое черное пятно». Однако данный факт Надин не останавливает, она уже думает над новыми проектами по модификации собственного тела: «Теперь я хочу сделать татуировки на ногах. Также планирую добавить немного краски под правым глазом, да и вообще на мне еще есть свободные места, которые необходимо заполнить».