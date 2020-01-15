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Девушка потратила больше миллиона рублей на татуировки, покрывшие практически все ее тело

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Социальный работник из Шотландии Надин Андерсон с детства хотела иметь много татуировок, как у ее любимого отца, но перестаралась – и теперь ее перестали узнавать друзья и знакомые.

Сегодня тело девушки, чьей историей заинтересовался онлайн-портал Metro, на 90% покрыто татуировками, но она по-прежнему не до конца удовлетворена результатом и обдумывает, что еще можно изменить в себе. По словам Надин, любовь к украшению тела узорами у нее от отца – она всегда хотела набить такие же, как у него. Однако тот запрещал дочери проводить любые модификации до наступления совершеннолетия.

Точное количество рисунков она назвать затрудняется, потому что со временем они все слились в «одно большое черное пятно». Однако данный факт Надин не останавливает, она уже думает над новыми проектами по модификации собственного тела: «Теперь я хочу сделать татуировки на ногах. Также планирую добавить немного краски под правым глазом, да и вообще на мне еще есть свободные места, которые необходимо заполнить».

Кроме татуировок у девушки есть пирсинг, шрамирование и сплит (разрезание на части) языка, тоннели в ушах, и она полна энтузиазма продолжить в том же духе. Однако ее родные не разделяют ее воодушевления и прямо говорят ей, что у нее что-то не в порядке с психикой, раз она добровольно испортила себе жизнь и тело: «Некоторые друзья и члены семьи говорят, что я сумасшедшая. Есть люди, которые хотят узнать мои мотивы и завидуют моей уверенности. Но не все меня не понимают и говорят, что я испортила себе жизнь. Но я заплатила за каждую татуировку из собственного кармана, а еще у меня есть своя квартира, и я живу просто отлично».

Фото: vostock-photo, facebook, Instagram

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