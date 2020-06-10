Девушка потратила больше 5 миллионов рублей на пластику, чтобы стать похожей на секс-куклу
Фото: Instagram @sapphiresaintofficial
Как передает британский онлайн-портал The Mirror, американка прошла через 3 маммопластики, в результате которых размер ее груди вырос с нулевого до седьмого размера, липосакцию, ринопластику и блефаропластику (коррекцию век), а также введение филлеров в щеки, подбородок и инъекции ботокса, благодаря которым на ее коже не осталось ни одного даже крошечного залома или морщинки. Первые операции Сапфир оплатил ее богатый 76-летний муж, который женился на девушке, потому что ему нравился ее поддельный, нарочито искусственный вид». Спонсировал ее он и после того, как они решили разойтись: «Он помог мне выбраться из тяжелой финансовой ситуации, но у нас не очень много общего, потому что ему 76 лет. Сейчас я оплачиваю свои операции самостоятельно, потому что зарабатываю больше бывшего мужа», — объясняет она.
Сапфир заявила, что ее сходство с секс-куклой привлекло к ней тысячи поклонников онлайн, которые ее обожают и с удовольствием платят, чтобы следить за ее жизнью. «Я хотела быть секс-куклой всю свою взрослую жизнь, – гордо поясняет девушка, – с юных лет я знала, что буду жить в Голливуде и стану иконой среди всех бимбо. Меня это заводит». Несмотря на то, что ее внешность уже сильно изменилась, женщина не намерена останавливаться на достигнутом. В ее планах еще сильнее увеличить грудь, сделать бразильскую подтяжку ягодиц, еще одну ринопластику, поставить импланты в губы и щеки, изменить разрез глаз. «Теперь я чувствую себя намного счастливее, хотя у меня и запланировано еще много операций. И мои родственники меня поддерживают во всех моих решениях», – отметила Сапфир.
Фото: Instagram @sapphiresaintofficial
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