Как передает британский онлайн-портал Mirror, первую свою татуировку – каллиграфическую надпись – девушка сделала в 16-летнем возрасте просто потому, что ей хотелось узнать, «каково это», и сразу же поняла, что пропала. Ей очень понравились ощущения, которые она испытала, потому за 8 лет она покрыла узорами практически каждый сантиметр своего тела. «Те ощущения, которые я получаю при нанесении татуировок, сложно описать. Я буквально чувствую, как негативная энергия испаряется из моего тела минута за минутой. Как только иголка прокалывает мою кожу, я чувствую, что я дома», – пояснила она. Эмбер добавляет, что пика ее страсть достигла к 20 годам. Именно тогда она решила, что и сама хочет обучиться искусству нанесения тату. Сейчас она работает ассистентом татуировщика и параллельно учится на диспетчера дорожного движения. Девушка признает, что ее увлечение больше напоминает одержимость, но не в силах остановиться, несмотря на то, что уже потратила на него около 20 тысяч фунтов. Помимо татуировок, которых у нее на теле уже около 250 штук, у Эмбер окрашены белки глаз – мастер ввел чернила в них, из-за чего они приобрели голубой оттенок: «Тату на глазных яблоках делать было опасно, и это доставило мне самую сильную боль, какую я только могла испытать. Но оно того стоило. Каждое утро я смотрю в зеркало и чувствую себя абсолютно счастливой, поскольку голубой — мой самый любимый цвет»Также у австралийки есть и другие модификации тела, например, раздвоенный язык и силиконовые импланты в глазах, благодаря которым она выглядит, как пикси. Девушка признается, что ее любовь к татуировкам совпала с ее решением начать сражаться за свое психическое здоровье, после того как она пережила несколько чрезвычайно сложных лет: «Мое воспитание было великолепным. Мама изо всех сил старалась дать мне все необходимое. Но я единственный ребенок в семье, потому постоянно чувствовала себя одинокой, пока она была на работе. В 15-летнем возрасте у меня развились депрессия и тревожное расстройство, но, когда в мою жизнь вошла любовь к тату, я перестала себя ненавидеть».Сегодня Эмбер весьма популярна в социальных сетях, благодаря тому, что регулярно публикует фотографии своего татуированного тела и пропагандирует модификацию тела как психологическое спасение от проблем: «Люди смотрят на меня и пишут, что я очень креативна. Поддержка, которую я получаю, просто феноменальна. Я так рада, что сегодня люди гораздо менее предубежденные, чем раньше». Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!