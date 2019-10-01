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Девушка потратила 900 тысяч рублей на улучшение внешности, но продолжает утверждать, что красота «идет изнутри»

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Аделин Мойл, проживающая в Осло, Норвегия, потратившая 11 тысяч фунтов стерлингов (около 900 000 тысяч рублей) на грудные импланты, бразильскую подтяжку ягодиц, филлеры и ботокс, все еще уверена, что настоящая красота исходит изнутри.

22-летняя парикмахер из Норвегии объяснила британскому таблоиду The Sun свою любовь к изменению внешности тем, что была в юности очень застенчивой, потому что страдала от избыточного веса. К 18 годам она начала придерживаться радикальной диеты, общая дневная калорийность которой составляла всего 800 ккал. Неудивительно, что ей удалось очень быстро достичь уменьшиться вдвое.

«Я всегда была одержима своим внешним видом и всегда была большой девочкой, – признается Аделин. – Я с детства боролась со своим весом. Это было очень сложно. У меня совсем не было друзей, потому что я была толстой и высокой. Из-за этого я чувствовала себя изгоем, да и другие дети были не в восторге от меня. Мне казалось, что со мной что-то не так, что мне нужно что-то изменить».

Аделин признается, что страдала от расстройств пищевого поведения – анорексии и булимии. Именно тогда она начала колоть ботокс, повторяя процедуру каждые полгода. В конце концов девушка устала от того, «что ее постоянно тошнит», и она смогла наладить отношения с едой, но страсть к косметологии осталась и даже усилилась. На сегодняшний день она уже потратила внушительную сумму на коррекцию собственной внешности.

Она заявляет: «Теперь я чувствую себя намного лучше, чем до процедур и операций. Но я чувствую, что никогда не закончу с пластической хирургией. Это вызывает привыкание. Ведь теперь мне не нужно беспокоиться о плоском животе и красивой попе, а большая грудь делает меня более уверенной в себе. Я чувствую, что выгляжу лучше».

Аделин живет с родителями и теперь у нее новая страсть – она мечтает стать звездой Instagram. По ее словам, она уже пользуется повышенным вниманием мужчин в этой социальной сети. Девушка утверждает, что очень многие пытаются связаться с ней, и уже обсуждает продажу фотографий в Интернете, чтобы заработать немного денег на новые операции.

Несмотря на то, что норвежка вложила много денег в модификацию собственной внешности и стремится заработать на ней в Интернете, она по-прежнему утверждает, что красота исходит изнутри: «Если вы думаете, что красивы, то вы будете красивыми и для других людей. Жизнь не начинается после операции, на самом деле она не меняется. Просто убедитесь, что вы делаете это для себя, а не для других».

Фото: Instagram

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