Девушка потратила 900 тысяч рублей на улучшение внешности, но продолжает утверждать, что красота «идет изнутри»

Аделин признается, что страдала от расстройств пищевого поведения – анорексии и булимии. Именно тогда она начала колоть ботокс, повторяя процедуру каждые полгода. В конце концов девушка устала от того, «что ее постоянно тошнит», и она смогла наладить отношения с едой, но страсть к косметологии осталась и даже усилилась. На сегодняшний день она уже потратила внушительную сумму на коррекцию собственной внешности.

Она заявляет: «Теперь я чувствую себя намного лучше, чем до процедур и операций. Но я чувствую, что никогда не закончу с пластической хирургией. Это вызывает привыкание. Ведь теперь мне не нужно беспокоиться о плоском животе и красивой попе, а большая грудь делает меня более уверенной в себе. Я чувствую, что выгляжу лучше».

Аделин живет с родителями и теперь у нее новая страсть – она мечтает стать звездой Instagram. По ее словам, она уже пользуется повышенным вниманием мужчин в этой социальной сети. Девушка утверждает, что очень многие пытаются связаться с ней, и уже обсуждает продажу фотографий в Интернете, чтобы заработать немного денег на новые операции.

Несмотря на то, что норвежка вложила много денег в модификацию собственной внешности и стремится заработать на ней в Интернете, она по-прежнему утверждает, что красота исходит изнутри: «Если вы думаете, что красивы, то вы будете красивыми и для других людей. Жизнь не начинается после операции, на самом деле она не меняется. Просто убедитесь, что вы делаете это для себя, а не для других».

Фото: Instagram

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