Девушка потратила 800 тыс. рублей на переделку носа, чтобы забыть о травле в школе

«У меня был один мальчик, который сказал: "Ты мне нравишься, и я бы пошел с тобой на свидание, но я не хочу, чтобы мои друзья смеялись над моей девушкой". Это сильно огорчило меня», — призналась героиня материала Daily Mail.

Александрия утверждает, что по крайней мере раз в неделю она получала резкий комментарий в школе. По ее словам, бывали случаи, когда одноклассник фотографировал ее профиль и ей приходилось умолять, чтобы фотографию удалили и перестали насмехаться. Она надеялась, что после окончания средней школы и дальнейшей учебы в колледже издевательства прекратятся, собственно, так и произошло. Однако оскорбления продолжились в Интернете, ей стали поступать негативные комментарии. «Это помешало мне развивать свою страницу в социальных сетях и публиковать что-либо. Я хотела делиться роликами о красоте и макияже, но тогда надо показывать свое лицо, и я отказалась от этой идеи, поскольку боялась получить злостный комментарий», — сказала Сесил и добавила, что ее буквально выворачивало от собственного отражения в зеркале.

Так, девушка в 18 лет наконец смогла сделать пластическую операцию. За ринопластику ей пришлось заплатить порядка 8 000 фунтов стерлингов (около 800 тысяч рублей). Александрия уверяет, что это было лучшим решением в ее жизни.