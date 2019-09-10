«Рыбьи» губы и 8 удаленных ребер: девушка потратила 33 миллиона рублей, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян

Женщина к своим 27 года, как передает британское издание Daily Mail, перенесла уже 20 операций, среди которых – удаление восьми ребер, две ринопластики, увеличение груди и ягодиц. Но и этого ей было недостаточно: она захотела сделать губы более полными, чтобы усилить сходство со своим кумиром. Но результат оказался обратным желаемому.

После процедуры у Дженнифер началась аллергическая реакция, губы сильно распухли, а места, где вводилась игла, не переставали болеть и кровоточить: «Когда я увидела результат, я не могла в это поверить. Моя внешность была совершенно испорчена, я осталась с рыбьими губами. За эту неудачу я заплатила 3000 долларов, а затем мне сказали, что надо подождать 2 дня, прежде чем удалять наполнитель. Я провела их, закрывая лицо и не выходя из дома. При этом я плакала каждый раз, когда видела свое отражение в зеркале».