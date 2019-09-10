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«Рыбьи» губы и 8 удаленных ребер: девушка потратила 33 миллиона рублей, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян

Жительница Лос-Анджелеса, США, Дженнифер Памплона была так одержима пластической хирургией и Ким Кардашьян, что в своем желании стать на нее похожей прошла не через один десяток косметологических процедур и операций, но результаты оказались не совсем те, что она ожидала.

Женщина к своим 27 года, как передает британское издание Daily Mail, перенесла уже 20 операций, среди которых – удаление восьми ребер, две ринопластики, увеличение груди и ягодиц. Но и этого ей было недостаточно: она захотела сделать губы более полными, чтобы усилить сходство со своим кумиром. Но результат оказался обратным желаемому.

После процедуры у Дженнифер началась аллергическая реакция, губы сильно распухли, а места, где вводилась игла, не переставали болеть и кровоточить: «Когда я увидела результат, я не могла в это поверить. Моя внешность была совершенно испорчена, я осталась с рыбьими губами. За эту неудачу я заплатила 3000 долларов, а затем мне сказали, что надо подождать 2 дня, прежде чем удалять наполнитель. Я провела их, закрывая лицо и не выходя из дома. При этом я плакала каждый раз, когда видела свое отражение в зеркале».

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Фото: Instagram

Теперь, после выведения филлера, по словам Памплоны, ее губы стали похожи на рот старухи, потому что кожа на них растянулась и сморщилась, «будто сдувшийся воздушный шарик».

Женщина добавляет: «После удаления филлера я получила ценный урок. Я почти уничтожила свое лицо и здоровье, потому что зависима от косметологии, но больше никогда не буду улучшать то, что и так уже выглядит хорошо».

Дженнифер решила поделиться этой историей, чтобы стать примером для каждой девушки, которая жаждет стать обладательницей больших губ, считая, что это сделает ее красивее. В завершение она добавляет, что рада, что этот кошмар закончился, но при этом рада, что получила такой важный урок.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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