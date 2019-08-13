Девушка потратила 2000 рублей на запуск своего бьюти-гаджета и за полгода заработала 12,5 миллионов

Главной ее идеей было взять скучный продукт и добавить в него что-то новое. И этим продуктом стал бьюти-блендер: ее вариант гаджета, благодаря уникальному дизайну из микроволокна, впитывает на 70% меньше тональной основы, что позволяет уменьшить расход средства.

Первая продажа произошла на следующий день после запуска бренда и перед Рождеством спрос баснословно возрос: «Это было ошеломляюще, потому что я не ожидала, что у меня будет такое количество заказов. За первые полгода мы продали 20 000 бьюти-блендеров. Сейчас у меня небольшой склад, где я храню товар». Сегодня ее бьюти-блендером пользуется даже визажист актрисы Галь Гадот, известной по роли Чудо-женщины.