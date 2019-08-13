Девушка потратила 2000 рублей на запуск своего бьюти-гаджета и за полгода заработала 12,5 миллионов

Как передает британский таблоид The Sun, Чайме основала компанию, сидя в гостиной арендованного дома. Идея бизнеса родилась, когда она заметила, что в Англии девушки очень увлечены макияжем, она захотела создать бьюти-блендер, который поможет быстро нанести тональное средство: «Я хотела, чтобы моя компания работала в сфере быстрой моды и красоты, которые так популярны в Instagram. Бьюти-рынок сегодня огромен, но «быстрая красота» – это относительно небольшая категория, в которой нет такой сильной конкуренции».
Фото: Instagram
Главной ее идеей было взять скучный продукт и добавить в него что-то новое. И этим продуктом стал бьюти-блендер: ее вариант гаджета, благодаря уникальному дизайну из микроволокна, впитывает на 70% меньше тональной основы, что позволяет уменьшить расход средства.
Первая продажа произошла на следующий день после запуска бренда и перед Рождеством спрос баснословно возрос: «Это было ошеломляюще, потому что я не ожидала, что у меня будет такое количество заказов. За первые полгода мы продали 20 000 бьюти-блендеров. Сейчас у меня небольшой склад, где я храню товар». Сегодня ее бьюти-блендером пользуется даже визажист актрисы Галь Гадот, известной по роли Чудо-женщины.
Чайме признается, что не платила ни одному бьюти-блогеру за продвижение ее продукта, ифлюенсеры сами захотели протестировать блендеры и написать на них отзыв, все ее расходы на запуск бренда составили 25 фунтов: 21 фунт – на покупку доменного имени и 4 фунта – на покупку рекламы в Facebook. Всем пожелавшим приобрести гаджет, пришлось подождать, так как он создавался после сбора заказов и предоплаты.
Сегодня девушка работает по 18 часов в день: «На данный момент я не знаю разницы между понедельником и воскресеньем. При таком быстром росте приходится работать каждый день. Звучит утомительно, но я нахожу это действительно захватывающим».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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