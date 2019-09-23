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Девушка потратила 150 000 рублей на увеличение губ в три раза, чтобы быть «более модной»

Студентка филологического факультета Софийского университета им. св. Климента Охридского, расположенного в Болгарии, Андреа Емилова-Иванова прошла уже через 15 процедур по наполнению губ филлерами и останавливаться не намерена.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, девушка утверждает, что хотела иметь большие губы с раннего возраста, а также признается, что побывала уже не в одном десятке клиник эстетической медицины Софии и перепробовала практически все известные виды филлеров. Каждая процедура, к слову, ей обходилась минимум в 10 000 рублей, но Андреа уверяет, что новые губы сделали ее счастливой и довольной собой.

«Мне нравятся мои губы сейчас гораздо больше, чем раньше, и я чувствую себя очень счастливой с ними, потому что я выгляжу красивее с большими губами, а в Болгарии это сейчас модно», – заявляет она.

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Фото: Instagram

В качестве доказательства она приводит сотни комментариев и даже предложения руки и сердца от поклонников, которые отправляют ей их в директ социальной сети Instagram, где у нее, к слову, больше 15 000 подписчиков.

Однако далеко не все пользователи соцсети – поклонники негабаритных форм девушки, Андреа сталкивается и с довольно жесткой критикой из-за своего чрезмерного увлечения косметологией, причем большинство негативных комментариев отправляют ей женщины.

По ее словам, это не очень заботит: «Есть люди, которые любят меня с большими губами, есть те, кто любят меня с маленькими, но это не имеет для меня значения, потому что мне важно лишь то, что они нравятся мне. А мнение других меня не волнует».

Андреа считает, что у нее широкий кругозор, потому она уверена, что каждый свободен выбирать, что ему больше по душе. Девушка уверяет, что всегда хотела большие губы, но при этом отрицает свою зависимость от косметологии и то, что копирует знаменитостей, она просто хочет иметь самые большие губы в мире.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, Instagram

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