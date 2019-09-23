Девушка потратила 150 000 рублей на увеличение губ в три раза, чтобы быть «более модной»

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, девушка утверждает, что хотела иметь большие губы с раннего возраста, а также признается, что побывала уже не в одном десятке клиник эстетической медицины Софии и перепробовала практически все известные виды филлеров. Каждая процедура, к слову, ей обходилась минимум в 10 000 рублей, но Андреа уверяет, что новые губы сделали ее счастливой и довольной собой.

«Мне нравятся мои губы сейчас гораздо больше, чем раньше, и я чувствую себя очень счастливой с ними, потому что я выгляжу красивее с большими губами, а в Болгарии это сейчас модно», – заявляет она.