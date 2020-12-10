Девушка попыталась выдавить прыщ на носу и осталась с раздувшимся лицом
Как сообщает онлайн-издание Newsflare, год назад жительница Филиппин заметила черную точку на носу. Сначала она подумала, что это прыщик, вылезший из-за гормональной перестройки, которая неизбежно наступает у всех после рождения малыша. Мэри-Энн попыталась выдавить воспаление, однако оно не поддалось. А спустя несколько дней ситуация резко начала ухудшаться: прыщик стал болезненным и начал разрастаться. Лицо девушки начало распухать – сначала переносица, затем щеки и лоб «раздулись, как воздушный шар».
Молодая мать попыталась вылечить инфекцию лекарственными травами дома, так как на врача у нее не было денег, но это оказалось безуспешно. «Я думала, что это всего лишь обычный прыщик, но затем мне стало так больно, что я не могла спать ночами. Я перепробовала все, что могла, чтобы вылечиться, но ничто не помогло. Теперь я чувствую, что мое лицо уже никогда не будет прежним», – призналась Мэри-Энн, добавив, что загадочная болезнь уже достигла ее глаз и сказалась на зрении.
Ее муж, Альберт, работает неполный рабочий день на соседской ферме без постоянного дохода, потому семья не может позволить себе больницу или лекарства. На данный момент, спустя год, опухоль почти полностью закрыла лицо девушки. Это вынудило ее обратиться в медицинское учреждение, чтобы проверить, не злокачественная ли она, однако в местной клинике ей не смогли помочь, так как не было необходимого оборудования, и ей пришлось ехать в региональный госпиталь. Альберт очень переживает, что не сможет оплатить счета своей супруги, потому обратился к людям за помощью в сборе необходимой суммы.
Фото: depositphotos
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