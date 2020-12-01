Девушка полюбила свои прыщи после 12 лет борьбы с ними

Первое пятно на лице появилось в начальной школе — в 11 лет. Тогда британка и не подозревала, какие умственные и физические проблемы могут принести угри. Постепенно пятен становилось больше, через несколько лет подросток наблюдала их не только на лице, но и спине, груди.

«Я думала, что это нормально для периода полового созревания и что через несколько недель они исчезнут, — поделилась Кадиджа. — Но скоро начала замечать, что мои пятна не уходят, они становились все более пигментированными».