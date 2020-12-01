Девушка полюбила свои прыщи после 12 лет борьбы с ними
Фото: instagram.com/emeraldxbeauty
Первое пятно на лице появилось в начальной школе — в 11 лет. Тогда британка и не подозревала, какие умственные и физические проблемы могут принести угри. Постепенно пятен становилось больше, через несколько лет подросток наблюдала их не только на лице, но и спине, груди.
«Я думала, что это нормально для периода полового созревания и что через несколько недель они исчезнут, — поделилась Кадиджа. — Но скоро начала замечать, что мои пятна не уходят, они становились все более пигментированными».
Изуродованная прыщами школьница сталкивалась с неприятными замечаниями со стороны сверстников. Дерматолог объяснил рубцы и многочисленные угри «гормональным дисбалансом», а вечерами британка отчаянно «ковырялась в своих ранках».
«В школе меня сравнивали с пиццей — мое красное лицо было похоже на пирог с томатами и сыром, — вспоминает те годы девушка. — Я выглядела омерзительно. Моя уверенность в себе таяла».
Постепенно Кадиджа научилась скрывать недостатки под большим слоем макияжа — на ней было так много тонального крема и консилера, что было трудно узнать.
Спустя 12 лет Сал Хан подобрала косметику, которая значительно улучшила состояние кожи. Несмотря на то, что лицо все еще имеет проблемы, она спокойно реагирует на появление покраснений.
«Я была застенчивой и всегда думала, что люди смотрят на меня из-за моей кожи, — говорит она. — Я считала, что люди тайно осуждают, стала параноиком из-за внешности: терзало чувство вины». Вспоминая свои школьные годы, британка хочет утешить ту себя, которая страдала от комплексов. «Я просто хочу обнять 11-летнюю Кадиджу и дать ей понять, что она красива, несмотря ни на что, — признается героиня. — Моя кожа всегда будет меняться, как на американских горках. Я принимаю это и чувствую себя красивой с чистой кожей или без нее».
Фото: Instagram/@emeraldxbeauty, pexels.com
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