Девушка, похудевшая на 63 килограмма, рассказала о том, какой продукт помог ей это сделать

Девушка, проживающая с семьей в Квинсленде (Австралия), призналась британскому онлайн-изданию The Sun, что даже в детстве была полной, а с каждым годом ее вес только увеличивался из-за болезненной одержимости сладким. «Моя семья всегда любила вкусно поесть, – признается Джозефин. – В доме всегда можно было найти печенье, чипсы и шоколад. Но однажды я проснулась, посмотрела на себя в зеркало и поняла, что мое тело за последние несколько лет увеличилось втрое».

К тому моменту ее вес достиг отметки 120 кг, а размер одежды – XXL. Она попыталась сбросить вес, но ей мешала сильная зависимость от сахаросодержащих продуктов. Тогда девушка решила обратиться за помощью в социальные сети и стала ежедневно смотреть в Instagram фотографии совершенно незнакомых людей по всему миру, которые сумели избавиться от лишних килограммов. Видя, как самые обычные люди трансформируют свои тела, Джозефин поняла, что тоже может так.