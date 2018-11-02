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Девушка, похудевшая на 63 килограмма, рассказала о том, какой продукт помог ей это сделать

19-летняя Джозефин Десгранд смогла похудеть со 120 до 57 килограммов благодаря мяте и поддерживающим постам в социальных сетях от незнакомых людей.

Девушка, проживающая с семьей в Квинсленде (Австралия), призналась британскому онлайн-изданию The Sun, что даже в детстве была полной, а с каждым годом ее вес только увеличивался из-за болезненной одержимости сладким. «Моя семья всегда любила вкусно поесть, – признается Джозефин. – В доме всегда можно было найти печенье, чипсы и шоколад. Но однажды я проснулась, посмотрела на себя в зеркало и поняла, что мое тело за последние несколько лет увеличилось втрое».

К тому моменту ее вес достиг отметки 120 кг, а размер одежды – XXL. Она попыталась сбросить вес, но ей мешала сильная зависимость от сахаросодержащих продуктов. Тогда девушка решила обратиться за помощью в социальные сети и стала ежедневно смотреть в Instagram фотографии совершенно незнакомых людей по всему миру, которые сумели избавиться от лишних килограммов. Видя, как самые обычные люди трансформируют свои тела, Джозефин поняла, что тоже может так.

Девушка признается, что посты похудевших незнакомцев вдохновляли и поддерживали ее, поэтому она перестала есть вредное и фастфуд, а также отказалась воспринимать сокращение рациона питания как диету. Она стала относиться к ситуации как к изменению образа жизни, который сделает ее здоровее и счастливее.

А чтобы избавиться от тяги к сладкому и желания перекусить между приемами пищи шоколадкой или мороженым Джозефин придумала хитрый трюк: «Всякий раз, когда я жажду сладкого, я просто жую листики мяты, и это помогает».

Вот уже три года девушка весит 57 кг и носит 42-й размер одежды и совсем не употребляет сахар. Похудев, она решила стать фитнес-блогером, ведет свою страничку в Instagram, чтобы рассказывать подписчикам и просто незнакомым людям о том, как правильно питаться, тренироваться, а также поддерживать собственным примером всех, кто хочет стать стройнее.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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