Девушка, похудевшая на 50 килограммов из-за насмешек близких, мечтает избавиться от лишней кожи

Итальянка Аманда Элхатер всю свою жизнь провела в Нью-Йорке. Корни теплой страны вкупе с американским укладом жизни подарили девушке к 29 годам вес в 107 килограммов. 26 размер одежду по английским меркам не смущал девушку до тех пор, пока ее семья не начала называть ее толстой. В следствии этого у Аманды развилась серьезная депрессия и ПТСР: она начала себя ненавидеть все больше и больше. Ее семья всячески привлекала внимание к проблеме лишнего веса, и в итоге Элхатер решила кардинально изменить свою жизнь.
Задуманное удалось не сразу: она пробовала различные методы, чтобы избавиться от ненавистных килограммов, однако ожидаемого результата это не принесло. Из-за риска возникновения диабета и синдрома поликистозных яичников, девушка решила лечь на операцию, во время которой ей удалили около 80% желудка. Меньшая вместимость поможет съедать в разы меньше еды!
«Моя операция по снижению веса была чрезвычайно тяжелой. Я пошла на это, думая, что так будет лучше, но, честно говоря, диета и физические упражнения были бы в разы легче», — признается Аманда. Она вспоминает, что дома они регулярно питались пастой, и в итоге, по ее мнению, именно любимая еда сыграла с ней злую шутку.
Сейчас девушка весит 57 килограммов, однако после операции у нее осталось дряблая лишняя кожа, которая мешает ей полюбить свое тело и радоваться жизни. Аманда рассказывает свою историю в Сети и активно собирает деньги на удаление обвислых частей тела.
Элхатер здорова и продолжает питаться правильно. Как сообщает издание Daily Star, в ее рационе теперь преобладает много фруктов и овощей и из-за низкоуглеводной диеты практически отсутствует мясо. «Всем, кто борется с лишним весом, я бы посоветовала не слушать слова друзей и семьи. Ваше счастье — единственное, что имеет значение, когда дело доходит до личных приоритетов, будь то потеря веса или что-то другое», — подбадривает Аманда тех, кто только встает на нелегкий путь похудения.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/shutterstock
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