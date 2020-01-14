Девушка похудела на 90 кг и взяла кредит на 1,5 млн рублей, чтобы сделать себе новую грудь

Два года назад девушка решила, что с нее достаточно и присоединилась к программе Slimming World, где всего за 2 года похудела на внушительные 90 килограммов. Сейчас она весит вполне здоровые 73 кило. Говоря о пройденном пути, Стефани поясняет, что сначала ей было очень трудно ходить на собрания, но она себя заставляла, однако благодаря программе она наладила свои отношения с едой, теперь ее рацион гораздо более здоровый и сбалансированный по калорийности. При этом девушка отмечает, что диета была очень разнообразной и не голодной.

Когда процесс похудения был завершен, британка удалила излишки образовавшейся кожи, из-за которой казалась полной, также она сделала абдоминопластку и подтяжку живота и рук. И в завершение собственного преображения она сделала увеличивающую маммопластику груди. Ради этих целей Стефани взяла в банке кредит на 18 тысяч фунтов стерлингов, который теперь выплачивает ежемесячно.

Позитивная трансформация тела положительно сказалась и на самооценке девушки. Она разорвала токсичные отношения и решилась зарегистрироваться в приложении для знакомств, где и встретила свою настоящую любовь, и теперь она абсолютно счастлива.

«Мой вес больше не сдерживает меня, – признается она. – Я даже не могу описать, как это изменило мою жизнь. Теперь я вижу позитивное будущее. Я знаю, что могу сделать все, что захочу. У меня раньше не было работы, я мало выходила из дома, а теперь я уже 2,5 года строю карьеру и приобрела машину, чтобы иметь возможность путешествовать и изучать новые места».

Фото: vostock-photo, facebook

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