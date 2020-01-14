Девушка похудела на 90 кг и взяла кредит на 1,5 млн рублей, чтобы сделать себе новую грудь
Девушке, чьей историей заинтересовался британский портал Mirror, удалось похудеть благодаря системе Slimming World. По ее словам, она страдала от болезненного ожирения, которое осложнялось депрессией, тревожным расстройством. Кроме того, у нее была диагностирована легкая форма аутизма, которая оказывала большое влияние на то, как ей удавалось справляться со своими эмоциями.
Кроме того, в то время Стефани находилась в нездоровых отношениях, которые буквально отравляли ее жизнь и убивали ее и без того низкую самооценку. Однако полностью ситуация вышла из-под контроля после внезапной смерти отца девушки. Именно тогда она полностью отдалась во власть еды как главного источника успокоения: «Я не знаю, сколько в день я съедала, но точно много. А калорийность того фастфуда, который я поглощала и вовсе зашкаливала». В то время британка не была счастлива, не чувствовала никакой поддержки со стороны близких, да и со стороны незнакомцев в ее адрес сыпалось много оскорблений.
Фото: facebook
«Однажды я прошла мимо каких-то людей, и они вслед мне крикнули: «Удивлены, что Земля под тобой не дрожит». В другой раз люди мне бросали шоколад в парке и кричали, чтобы я ела жирное. Куда бы я ни пошла, люди всегда публично выражали свое отношение к моим формам, и это было ужасно», – поясняет она.
Из-за лишнего веса у Стефани также начались проблемы со спиной и суставами, она была вынуждена начать передвигаться с двумя тростями, в самолете ей приходилось пристегиваться при помощи удлинителя, она не могла кататься на аттракционах и не могла много двигаться без боли и отдышки.
Два года назад девушка решила, что с нее достаточно и присоединилась к программе Slimming World, где всего за 2 года похудела на внушительные 90 килограммов. Сейчас она весит вполне здоровые 73 кило. Говоря о пройденном пути, Стефани поясняет, что сначала ей было очень трудно ходить на собрания, но она себя заставляла, однако благодаря программе она наладила свои отношения с едой, теперь ее рацион гораздо более здоровый и сбалансированный по калорийности. При этом девушка отмечает, что диета была очень разнообразной и не голодной.
Когда процесс похудения был завершен, британка удалила излишки образовавшейся кожи, из-за которой казалась полной, также она сделала абдоминопластку и подтяжку живота и рук. И в завершение собственного преображения она сделала увеличивающую маммопластику груди. Ради этих целей Стефани взяла в банке кредит на 18 тысяч фунтов стерлингов, который теперь выплачивает ежемесячно.
Позитивная трансформация тела положительно сказалась и на самооценке девушки. Она разорвала токсичные отношения и решилась зарегистрироваться в приложении для знакомств, где и встретила свою настоящую любовь, и теперь она абсолютно счастлива.
«Мой вес больше не сдерживает меня, – признается она. – Я даже не могу описать, как это изменило мою жизнь. Теперь я вижу позитивное будущее. Я знаю, что могу сделать все, что захочу. У меня раньше не было работы, я мало выходила из дома, а теперь я уже 2,5 года строю карьеру и приобрела машину, чтобы иметь возможность путешествовать и изучать новые места».
Фото: vostock-photo, facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!