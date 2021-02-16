Девушка похудела на 50 кг и стала неузнаваемой красоткой – узнайте, как ей удалось

Как сообщает онлайн- газета Mirror, Тони Уайт сама не заметила, как стала весить 108 килограммов. Девушка признается, что мало занималась спортом, зато очень много и далеко не всегда правильно ела. «В школьные годы я почти никогда не завтракала, зато обедала сразу два раза, — рассказала она. — Мама собирала мне еду с собой, но я еще ходила на обед в школьную столовую. А по дороге домой я забегала в KFC. Но и это еще не все! Потом я пила с мамой чай, а перед сном съедала бутерброд».

Тони признается, что еда для нее была и наградой, и способом утешиться и избавиться от проблем, потому особенно налегала на вредную еду она в неудачные дни. Тогда она заказывала пиццу и газировку, а если этого было мало, еще и перекусывала чем-нибудь вредным. После такого калорийного удара ей сразу становилось легче, и все невзгоды отступали, хоть и на время. В какой-то момент британка поняла, что попала в порочный круг: она искала утешения в еде, но из-за этого рос вес, в результате настроение ухудшалось еще сильнее, началась депрессия и панические атаки.