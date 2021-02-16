Девушка похудела на 50 кг и стала неузнаваемой красоткой – узнайте, как ей удалось
Фото: Facebook
Как сообщает онлайн- газета Mirror, Тони Уайт сама не заметила, как стала весить 108 килограммов. Девушка признается, что мало занималась спортом, зато очень много и далеко не всегда правильно ела. «В школьные годы я почти никогда не завтракала, зато обедала сразу два раза, — рассказала она. — Мама собирала мне еду с собой, но я еще ходила на обед в школьную столовую. А по дороге домой я забегала в KFC. Но и это еще не все! Потом я пила с мамой чай, а перед сном съедала бутерброд».
Тони признается, что еда для нее была и наградой, и способом утешиться и избавиться от проблем, потому особенно налегала на вредную еду она в неудачные дни. Тогда она заказывала пиццу и газировку, а если этого было мало, еще и перекусывала чем-нибудь вредным. После такого калорийного удара ей сразу становилось легче, и все невзгоды отступали, хоть и на время. В какой-то момент британка поняла, что попала в порочный круг: она искала утешения в еде, но из-за этого рос вес, в результате настроение ухудшалось еще сильнее, началась депрессия и панические атаки.
Тони решила, что больше не хочет так жить и записалась в спортзал и исключила из своего меню все вредные продукты. По ее словам, справиться с этой нелегкой задачей ей помогло то, что она старалась не впадать в крайности и не запрещать себе слишком многое, чтобы не сорваться, но при этом регулярно давала себе физические нагрузки и старалась контролировать, что именно попадает на ее тарелку. При этом у нее были четкие цели, и она за каждый малейший шаг в их сторону хвалила себя. «Когда вы смотритесь в зеркало, попытайтесь не зацикливаться на том, что вас в себе не устраивает, — порекомендовала она. — Отметьте хотя бы одну деталь, которую вы в себе любите, и именно с этого начнется ваш путь к принятию себя». В результате всего за 9 месяцев британка сбросила 50 килограммов и изменилась внешне настолько, что стала просто неузнаваема. Девушка даже приняла участие в местном конкурсе красоты, в котором заняла 2 место.
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Фото: Facebook
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