Девушка показала шрамы на теле, появившиеся после похудения
Пост девушка выложила 30 октября. Автор уточнила, что так выглядит ее тело после похудения и операции по иссечению кожи. Это хирургическое вмешательство нужно после резкой потери веса. Таким пациентам часто необходима пластическая операция по удалению обвисшей кожи и шрамов после этого не избежать.
Девушка рассказала, что после операции ее тело напоминает о главном женском персонаже культового мультфильма «Кошмар перед Рождеством» Салли.
Фото: Reddit/Alisonpv
Я похудела примерно на 77 килограммов, затем мне удалили около 2,7 метра лишней кожи. Из-за шрамов я выгляжу как Салли из «Кошмара перед Рождеством», — подписала она снимок.
При этом пользователи пришли в восторг от фотографии. По их словам, девушка выглядит отлично. По мнению юзеров, шрамы на коже только украшают. «Я вообще-то считаю, что швы смотрятся круто. Как татуировка», — написали в комментариях. «Пожалуйста, сделайте как-нибудь косплей Салли на Хеллоуин, вам очень подойдет. А ваши шрамы просто прекрасны», — согласился с ним еще один человек. «Напоминает мне Грейс из фильма «Терминатора: Темные судьбы». Она была хороша», — сравнили автора поста с еще одним персонажем.
«Родственнику удалили кожу после похудения. Это не совсем приятный опыт, вам удаляют часть, по сути, вашего самого чувствительного органа. Но, судя по словам моего дяди, основанном на трехлетнем опыте, улучшение качества жизни в долгосрочной перспективе стоит временной боли и дискомфорта», — добавил еще один юзер.
Фото: Reddit/Alisonpv, pixabay.com
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