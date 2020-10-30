Девушка показала шрамы на теле, появившиеся после похудения

Я похудела примерно на 77 килограммов, затем мне удалили около 2,7 метра лишней кожи. Из-за шрамов я выгляжу как Салли из «Кошмара перед Рождеством», — подписала она снимок.

При этом пользователи пришли в восторг от фотографии. По их словам, девушка выглядит отлично. По мнению юзеров, шрамы на коже только украшают. «Я вообще-то считаю, что швы смотрятся круто. Как татуировка», — написали в комментариях. «Пожалуйста, сделайте как-нибудь косплей Салли на Хеллоуин, вам очень подойдет. А ваши шрамы просто прекрасны», — согласился с ним еще один человек. «Напоминает мне Грейс из фильма «Терминатора: Темные судьбы». Она была хороша», — сравнили автора поста с еще одним персонажем.

«Родственнику удалили кожу после похудения. Это не совсем приятный опыт, вам удаляют часть, по сути, вашего самого чувствительного органа. Но, судя по словам моего дяди, основанном на трехлетнем опыте, улучшение качества жизни в долгосрочной перспективе стоит временной боли и дискомфорта», — добавил еще один юзер.