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Девушка-подросток с самыми длинными в мире волосами рассказала о трудностях ухода за ними

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Фото: Instagram

Ниланши Патель, 17-летняя жительница Индии, попала в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных волос в мире среди подростков, однако поддерживать их в порядке, как оказалось, не так уж и легко.

Ниланши, чье й историей заинтересовался британский онлайн-портал The Sun, признается, что не стриглась с 6 лет, благодаря чему ей удалось отрастить волосы, длина которых больше, чем ее рост, за что друзья прозвали ее Рапунцель.

Сама девушка считает свои локоны настоящим благословением, хотя и признается, что ухаживать за ними не так уж и легко. По словам Ниланши, мыть голову ей удается только раз в неделю, потому что последующая сушка и расчесывание занимают больше часа, а после этого на волосы еще необходимо нанести масло, которое специально для нее изготовила ее мама.

Также подросток добавила, что из многообразия вариантов причесок ей доступны только коса или пучок, с которыми она вынуждена ходить постоянно, чтобы избежать спутывания, а если ей все же приходится их распустить ради торжественного случая, то постоянно приходится следить, чтобы никто не наступил на пряди. Однако, несмотря на все трудности, Ниланши не собирается останавливаться на достигнутом результате и хочет продолжать отращивать свою гриву и дальше. Родные и друзья всячески поддерживают ее в этом стремлении, сама же рекордсменка отметила, что считает свой чемпионский титул настоящим благословением. Кстати, это уже второе ее попадание в книгу рекордов Гиннеса – на сей раз девушка побила свое собственное достижение двухлетней давности, в котором была зафиксирована длина ее волос 170,5 сантиметров.

Фото: Instagram

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