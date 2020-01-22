Девушка-подросток с самыми длинными в мире волосами рассказала о трудностях ухода за ними

Ниланши, чье й историей заинтересовался британский онлайн-портал The Sun, признается, что не стриглась с 6 лет, благодаря чему ей удалось отрастить волосы, длина которых больше, чем ее рост, за что друзья прозвали ее Рапунцель.

Сама девушка считает свои локоны настоящим благословением, хотя и признается, что ухаживать за ними не так уж и легко. По словам Ниланши, мыть голову ей удается только раз в неделю, потому что последующая сушка и расчесывание занимают больше часа, а после этого на волосы еще необходимо нанести масло, которое специально для нее изготовила ее мама.