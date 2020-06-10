Девушка поделилась простым советом, как быстро сделать ресницы длиннее без туши

Затем Марина взяла ватную палочку, смочила ее в кокосовом масле и аккуратно покрыла им все ресницы – от основания до самых кончиков. По ее словам, подойдет абсолютно любая марка этого средства, важно лишь одно – использовать его регулярно. «Наносите кокосовое масло на ночь при помощи ватной палочки, – пояснила она, – а чтобы сделать их более изогнутыми, утром достаточно завить их кёрлером». Вся процедура занимает не более 15 секунд, а результат процедуры весьма впечатляет. Ролик девушки очень быстро набрал популярность: количество просмотров и комментариев растет с каждым днем. И многие поклонницы натуральной красоты благодарят Марину за то, что она поделилась таким простым и эффективным трюком: «Обязательно попробую этот метод», «Классный бьютихак», «Ого! Вот это ресницы! Огромное спасибо!»