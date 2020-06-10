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Девушка поделилась простым советом, как быстро сделать ресницы длиннее без туши

Поклонница красоты по имени Марина дала гарантию, что этот метод окажется под силу всем любителям длинных ресниц.

Видео девушки, которое она разместила в набирающей популярность социальной сети TikTok, заинтересовался британский онлайн-портал The Sun. В коротком ролике Марина продемонстрировала свои собственные длинные и выразительные ресницы, которые отличаются темным оттенком, будто они накрашены тушью. Чтобы сразу развеять все сомнения, девушка в начале видео протерла глаза ватным диском, смоченным мицеллярной водой – он оказался полностью чист.

Затем Марина взяла ватную палочку, смочила ее в кокосовом масле и аккуратно покрыла им все ресницы – от основания до самых кончиков. По ее словам, подойдет абсолютно любая марка этого средства, важно лишь одно – использовать его регулярно. «Наносите кокосовое масло на ночь при помощи ватной палочки, – пояснила она, – а чтобы сделать их более изогнутыми, утром достаточно завить их кёрлером». Вся процедура занимает не более 15 секунд, а результат процедуры весьма впечатляет. Ролик девушки очень быстро набрал популярность: количество просмотров и комментариев растет с каждым днем. И многие поклонницы натуральной красоты благодарят Марину за то, что она поделилась таким простым и эффективным трюком: «Обязательно попробую этот метод», «Классный бьютихак», «Ого! Вот это ресницы! Огромное спасибо!»

Фото: freepik

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